Dizajnerica, umjetnica i poduzetnica Olja Einfalt, koja je poznatija kao Vampirica Olja, sudjelovala je u RTL-ovim showovima 'Večera za 5 na selu' i 'Ljubav je na selu', a mnogi gledatelji su je zapamtili zbog njezinog upečatljivog stila. Olja je bila kandidatkinja u 13. sezoni 'Ljubav je na selu' čija nova, 16. sezona stiže ove jeseni.

Dizajnerica je bila na imanju Dragana Kežića iz malog dalmatinskog mjesta Otrić-Seoci blizu Vrgorca. Dragan je tražio mlađu suprugu s kojom bi dobio još djece i išao s njom na Ultru. No na kraju je na romantično putovanje vodio Olju s kojom se odlično slagao, iako je starija i od njega.

No bilo je i trzavica među njima, a jedna od njih se dogodila kada su otputovali u Kopački rit. Dragan je obznanio kako je spreman za dozu akcije, što je Olja objeručke prihvatila pa su se otputili na vožnju kanuima. "Provoditi vrijeme s Oljom je dosta zanimljivo, jer ona je sama po sebi zanimljiva i kreativna. Žena koja mi definitivno odgovara'', priznao je Dragan.

No opuštena vožnja ubrzo se pretvorila u raspravu. Nakon što ga je poprskala veslom, Dragan je naredio svojoj odabranici da izađe iz kanua i nije odustajao dok to nije i učinila.

''Da je on u nekoj šali ili na neki drugi način meni rekao: 'Olja, ti si mene smočila, hajde sad lijepo izađi iz čamca'. Ne! On je mene ucijenio, a ja ne podnosim ucjene'', prisjetila se. 'Ostavljam te ovdje'', poručio je farmer pa odveslao dalje, a Olja mu je poručila da ga čeka kratka, ali slatka osveta.

Iako su se većinu vremena dobro slagali, Dragan i Olja nisu ostali u vezi nakon završetka 'Ljubav je na selu'.

"Dragan i ja smo se našli kao osobe, kao tipovi ljudi, mislim da smo stvarno dosta slični. Stvarno smo se dobro zabavljali, ali što se tiče emocija, mislim da on i ja još imamo neke stvari i rješiti što se tiče naših prijašnjih iskustava, tj. naših prijašnjih brakova. Nažalost, on i ja smo udovci. Nije lako sve to zaboraviti. I Dragan ja smo došli u emisiju kako bi se družili i pronašli nove prijatelje", rekla je Olja.

"'Ljubav je na selu' za mene je jedno od najljepših iskustava", dodala je.

O njihovom odnosu je progovorio i Dragan.

"Olja i ja izgledamo kao par, mi se razumijemo pogledom, ali to se nekako razvilo u prijateljstvo i nije otišlo u smjeru u kojem se javnost nadala, da ćemo mi ostati skupa. Mi smo preoprezno krenuli, htjeli smo prvo jedno drugo istražiti, kakve su nam osobine i karakteri. Možda nismo još bili spremni, možda nismo jedno drugom dali dovoljno povoda, i s moje i s njezine strane…", objasnio je.

Dodao je kako je kako je po njegovu mišljenju svemu presudila korona. Naime, zbog pandemije koronavirusa Dragan i Olja nisu se mogli viđati jer se nije smjelo putovati između županija, a s vremenom su se ohladile simpatije koje su ispočetka bile vrlo jake.

