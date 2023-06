Te 2019. godine Aniti Martinović život se u promijenio jer je nakon sudjelovanja u RTL-ovom projektu 'Gospodin Savršeni' dobila priliku isprobati nešto totalno drugačije. Od 13. sezone 'Ljubav je na selu' ona je voditeljsko lice jedne od najpopularnijih emisija u Hrvata. Već u prvih nekoliko epizoda pokazala je kako je idealna za taj tip emisije, sa svojom je simpatičnosti i jednostavnosti osvojila gledatelje, a na prvu su je zavoljeli i farmeri. Već neko vrijeme snima 16. sezonu, obilazi farmere u svim kutevi Lijepe Naše, a u videointervjuu za RTL.hr poziva dame da se prijave u show, koji će im donijeti, ako već ne ljubav, onda svakako prijateljstvo i mnogo zabave u život. Sve pikanterije o 'Ljubav je na selu' doznajte u nastavku.

Kada se prvi put kamera na setu 'Ljubav je na selu' upalila, prvo što sam pomislila bilo je...

Prvo što sam pomislila bilo je 'ma, mogu ja ovo'.

Kakve uspomene imaš iz tih prvih snimanja?

Sve mi je bilo jako uzbudljivo, bilo je dogovoreno sve u jako kratkom vremenu. Nisam imala vremena javiti svim svojim prijateljima, ni proživjeti sve emocije koje sam trebala proživjeti. Baš se sve odvijalo unutar mene, no gledatelji to možda nisu mogli primijetiti. Neki možda i jesu. Početničko uzbuđenje je bilo sigurno.

Koje ti je mjesto snimanja u najljepšem sjećanju i zašto?

To bi bilo totalno nepravedno s obzirom na to da sam imala tu sreću da sam u sklopu emisije prošla toliko predivnih mjesta za koje nisam ni znala da postoje. Sada kada bih morala izdvojiti, sjećam se Kozjaka, predivnog vidikovca gdje smo mogli vidjeti more, otoke, to je stvarno bilo spektakularno. Nažalost, prije toga nam je pukla guma na kombiju pa je bila cijela avantura kada smo se penjali na to brdo, ali otom-potom.

Šminka se nije rastopila?

Imala sam mini ventilator.

A kod kojeg si se farmera najbolje zabavila?

Moram priznati kod našeg gospara Ive kod Stona. Čovjek nas je dočekao s gozbom, cijelo njegovo selo je bilo angažirano oko našeg dolaska. Imali smo na kraju krajeva mogućnost noćenja pa smo se mogli ostati zabavljati kod njega na imanju. Iako moram priznati, svi me jako lijepo dočekaju, pripreme nareske i gozbu, ali ovo mi je nekako ostalo u sjećanju. Snimatelji, ja, farmeri i djevojke, svi smo ostali na fešti.

Koliko u prosjeku vremenski traju snimanja 'Ljubav je na selu'? Kad govorimo o dnevnim snimanjima. A koliko snimanje jedne sezone?

Da bi ova naša emisija ovako lijepo izgledala, zahtijeva jako puno vremena i angažmana. Ekipa koja snima s farmerima, oni budu po cijele dane s njima. Imam tu sreću da dođem i provedem s njima nekoliko sati iako i moj dan traje cijeli dan. Dok dođem iz Zagreba na lokaciju... Generalno, cijela sezona se snima tri do četiri mjeseca.

Ovo je četvrta sezona koju snimaš, imaš li i dalje tremu?

Prva mi je defitnitivno bila jako teška s obzirom na to da sam bila bačena kao pačić u vodu. Nekako sam dosta dobro to odradila. Druga mi je bila najteža jer sam prošla prvu i imala sam jako velika očekivanja od same sebe i onda sam uvijek razmišljala da to moram odraditi perfekcionistički. Sada je to već dosta opušteno, lijepo i ležerno. Doma sam u svim situacijama.

