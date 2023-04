"Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da samnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan Damijanić, najmlađi farmer 15. sezone 'Ljubav je na selu'. Ovaj bagerist iz istarskog mjesta Žminj na svojoj je farmi ugostio tri djevojke - Donu, Gabrijelu i Vanju. Na kraju je na romantično putovanje poveo Dalmatinku, u koju se zaljubio na prvi pogled. Ona je ujedno i njegova zlatna djevojka. U razgovoru za RTL.hr otkrio je je li između njega i Done ikada bilo nešto više od prijateljstva, koga bi poveo sada na romantično putovanje da može te što kažu prijatelji i obitelj.

"Između mene i Done nije bilo ništa. Bilo je poljubaca u lice i to je sve", rekao je. U početku njihova upoznavanja gajio je nadu da će se između njih dogoditi ljubav, ali, kaže, kasnije je sve manje vjerovao u to. "Kada je stigla na farmu, mislio sam da ćemo biti skupa, ali kasnije mi se promijenilo mišljenje. Pet minuta je bila jednog raspoloženja, a pet minuta drugog i to mi se nije sviđalo", dodao je Ivan. Priznao je kako mu je žao što je Donu poveo na romantično putovanje.

"Posvetio sam joj i previše pažnje. I više nego dovoljno", naglasio je. Da sada može birati, kaže kako bi s njim na hrvatske otoke išla Vanja...

"Žao mi je što Vanju nisam ostavio za kraj. Mislim da bi mi bilo super s njom. Ona je mirna, ali i zabavna", rekao je.

Show 'Ljubav je na selu' pratite i na PLAYU!