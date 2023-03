Zavodnica Irena odmah se Zvonku bacila u naručje, a ostale djevojke, blago rečeno – u šoku

"Dovoljno smo dugo čekali da vidimo Zvonka. Zanima me hoćemo li biti partneri ili prijatelji", rekla je temperamentna Irena, željna novih provoda u životu. Ova Dalmatinka za sebe kaže da strastvena, svestrana i od nje gledatelji mogu očekivati dobru zabavu. Otvoreno priča o svim temama, a malo strahuje od toga da bi ju njezina iskrenost mogla stajati ljubavi, pogotovo Zvonkove. No, iskoristit će baš svaki trenutak.

"Ljubimo li se?", pitala ga je već na prvom susretu u njegovom Buzinu. On se nije snašao pa ga je ona zgrabila i neko ga vrijeme nije puštala iz naručja. A konkurencija? Ne baš previše sretna zbog te situacije. Irena očigledno ispipava teren, no kaže kako je se Zvonko boji. To misli zbog toga što se voli šaliti i što ima razne ideje.

"Vrlo ste me ugodno iznenadile, drago mi je da smo zajedno, da ćemo se družiti", rekao je Zvonko. Djevojke je počastio sa šampanjcem i kolačićima.

