Zavodnici Ireni Lalin ovo je treća prijava u show 'Ljubav je na selu', a niti ovaj put ona nije urodila plodom. Došla je do Zvonkove farme, ali ju je on prvu izbacio. U Buzinu su ostale Smilja i Brankica. S Irenom smo popričali o svemu - iskustvu pred kamerama, gdje je trenutačno te je li ostala u kontaktu s ostatkom ekipe.

"Nije me iznenadilo što me Zvonko prvu izbacio. Dok smo snimali, koketirao je i s jednom i drugom. Ja sam došla čisto da se provedem i odmorim od svega. S Brankicom sam ostala jako dobra, kao i s Jasnom koja je otišla kod Milka u Šibenik. Smilja kao Smilja je proračunata osoba koja je uvijek držala distancu. Brankica joj je bila konkurencija. Ona je bila u vezi mene dosta hladna, dok je oko Brankice uvijek nešto izvodila", rekla je Irena. Nakon što se vratila kući, kaže, od Zvonka nije bilo glasa. No, nije joj žao jer da je bio pravi, njihov bi se odnos odmah razvio.

Izvor: Privatni album

"Nitijednu poruku mi nije poslao nakon što me je izbacio. On zna da se mi Pakoštanci ne dajemo tako lako, da smo iskreni", rekla je.

U svojim Pakoštanima je postala prava zvijezda. Svi joj se javljaju, šalju poruke, pozdravljaju...

"Dosta njih mi se javlja da bi bili kandidati i farmeri, ali svi imaju neku dozu straha, nemaju hrabrosti kao ja. Vidjeli ste da sam pred kamerama opuštena, bila sam maksimalno svoja. Posebno se ponosim svojim Pakoštanima i Tordcidom i sada me svi zovu i govori mi kako sam kraljica. Kako se mi tu zezamo, komuniciramo, svima pomažemo, mi smo tako topli ljudi, a to sam ja pokazala i u 'Ljubav je na selu'. Plaćaju mi pića, obožavatelji mi šalju poruke i nemam nikakvih negativnih komentara", dodala je Irena.

Na ljubavnom planu u njezinom životu nema baš ništa novo, odnosno kaže kako muškarce tjera od sebe. Ne trebaju joj manipulatori i lažljivci i najljepše joj je samoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Sama sam i dalje jer tamo gdje moj bivši muž dođe, tamo trava ne raste. No, vječni sam romantičar, vjerujem da ću doživjeti onu pravu, vječnu ljubav u kojoj čovjek u mene gleda kao u sebe. Ne idem na spojeve, niti se trudim. Kada me netko i nazove, odmah mu kažem dijagnozu. Kada god mi kaže dvije, tri riječi, ja se od toga mičem", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

No, novosti ima na poslovnom planu budući da uskoro počinje raditi u novoj tvrtci. Između ostalog, ima plan i što bi radila baš po svome guštu...

"Upustila bih se u influencanje, ali radije bih radila nešto opipljivo. Sada bih imala turu po selima, spajala bih stare momke i djevojke, a u planu mi je otvoriti i agenciju za spajanje parova", zaključila je ambiciozna Irena.

Show 'Ljubav je na selu' pogledajte i na PLAYU!