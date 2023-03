Ivanova 'zlatna djevojka' Dona posljednja je došla na njegovu farmu. Totalno je pao na njezin šarm, a kako je rekao, zaljubio se na prvi pogled. Toliko je očaran da joj je dao samostalnu sobu, odnosno Gabrijela i Vanja dijele prostor, dok je Dona njegova kraljica. A kako na cijelu situaciju gleda 'zlatna djevojka' Dona, otkrila je u intervjuu za RTL.hr.

Kakvi su dojmovi o Ivanu?

Ivan je dobar momak, trudi se da nam bude lijepo kod njega na farmi, pristojan je, ali trebam provesti više vremena s osobom kako bi ju bolje upoznala.

Kako komentiraš situaciju da se Ivan zaljubio u tebe na prvi pogled?

Nisam nikad vjerovala u ljubav na prvi pogled, tako da me to malo šokiralo. neugodno mi je radi drugih cura jer bi htjela da Ivan pruži šansu i drugim curama, bez obzira na to što sam ja došla kao zlatna djevojka.

Jesi li ti zaljubljena?

Iskreno, nisam. Drago mi je i paše mi njegova pažnja, ali da sam se zaljubila, nisam. Ne mogu se ja zaljubiti preko noći.

U kakvom si odnosu s drugim djevojkama?

Gabrijela i ja se odlično slažemo, stvarno smo si kliknule. Vanja mi je dobra, nemamo neki poseban odnos, ali se ni ne svađamo.

Jesu li djevojke ljubomorne na tebe?

Pa dok se družimo međusobno ne pokazuju nikakvu ljubomoru, a pričaju li iza leđa, to ne znam.

Imaš dvije curice, kako su one reagirale kada si im rekla da se prijavljuješ u show?

Imam dvije curice, mlađa je 7 godina, a starija 14. Mlađoj sam rekla tek kasnije da se prijavljujem, a sa starijom sam se posavjetovala da vidim kakvo je njezino mišljenje o tome i obje su me podržale.

Može li se ljubav pronaći u showu?

Ja sam bila prevarena u bivšem braku tako da sam sada nesigurna i treba mi duže da se opustim i dam šansu nekome, ali mislim da je moguće pronaći ljubav u showu.

