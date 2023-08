Farmer Zoran Stričević zaljubio se na prvi pogled u Suzanu Tomić Suzi u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', a zajedno žive na njegovom imanju Brštanovo pokraj Klisa. Zoran nam je otkrio da uvijek pa i sada imaju pune ruke posla.

"Ne planiram odmor. Ovdje se u znoju kupam. Vadim krumpire, luk...", ispričao nam je.

Par je otkrio da će za Veliku Gospu odmoriti i družiti se. "Bit će fešta i skupljamo se cijelo društvo", rekli su supružnici čija je priča vjerojatno potaknula i farmere da se prijave u 16. sezonu 'Ljubav je na selu' koju ćete ove jeseni moći gledati na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Voyo je jedinstvena RTL-ova streaming platforma koja na hrvatsko tržište stiže 27. kolovoza! Više doznajte na voyo.hr.

Zoran je prošle godine s rođakom osnovao konjički klub, a otkrio nam je kakva je situacija s njime. "To je trenutno u stanju mirovanja pa ćemo vidjeti što ćemo i kako ćemo dalje. To smo rođak i ja otvorili, a on je sad na brodu", objasnio je.

Suzi i dalje ima svoj frizerski salon u Splitu, a rad u njemu uspješno usklađuje s poslovima na imanju.

Podsjetimo, Zoranu se Suzi odmah svidjela. "Rodila se ljubav, i to baš na prvi pogled. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao!", rekao je Zoran.

"Zoran me osvojio svojim šarmom, zgodan mi je, a i slažemo se u većini pogleda na život", istaknula je Suzi koja je kao kandidatkinja 'Ljubav je na selu' imala sreće, a tko će u novoj sezoni showa tražiti ljubav kod farmera moći ćete vidjeti ove jeseni. Nove epizode će biti dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u i to bez reklama.

Suzi je kasnije otišla na Zoranovu farmu, a on je upravo nju odabrao za romantično putovanje. Na njemu ju je i zaprosio, a uskoro su se i vjenčali.

"Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta", otkrila je Suzi te nam je par ustupio svoje fotografije.

"Ljudima bih poručila da treba vjerovati u ljubav", rekla je Suzi. "'Ljubav je na selu' mi je donijela sreću, veliku sreću", nadovezao se Zoran.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledatelji mogu pratiti ove jeseni – na RTL-u i streaming platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović komentirala kultne scene iz 'Ljubav je na selu'