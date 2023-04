Zvonko prišao Ireni, a ona oštro izbjegla svaki kontakt: 'Nije iskren, samo želi biti popularan'

Zvonko je Irenu prvu izbacio s farme, a ponovno su se sreli na okupljanju. Poznata po svojoj iskrenosti, svome je farmeru sve rekla u lice. Već pri prvom susretu.

"Nije mi drago što ga vidim, pokazao je svoje pravo lice, moram ga dovesti u red", rekla je Irena.

Kada joj je Zvonko prišao, naglasila je kako joj se ne približava previše.

"Kod mene nema ljubljenja, samo petica", rekla mu je i potom pred svima objasnila zašto s njime više ne želi nikakav kontakt.

"Niti mi je pisao, niti mi je zahvalio što sam bila kod njega. Kako ore, tako neka sija. On uopće nije iskrena osoba, on želi biti popularan, želi da mu se žene javljaju", objasnila je Irena.

Zvonko smatra da to nije istina.

"Irena djeluje i zvuči ogorčeno, ali ja joj to dajem za pravo. Neka se ispuše taj balon. Povrijedilo me što govori to što nije istina", pravdao se Zvonko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Show 'Ljubav je na selu' pratite i na PLAYU!