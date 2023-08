Ovu simpatičnu 37-godišnju Njemicu hrvatskih korijena iz Duisburga gledatelji itekako dobro pamte iz prve sezone popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', kada se borila za srce Gorana Jurenca. Svojom prirodnošću, neposrednošću i duhovitim opaskama tada je svakodnevno zabavljala javnost, ali i svoje ''suparnice'' u vili, no Goranovo srce ipak nije uspjela osvojiti.

Kao gošća iznenađenja, Klara je ušla i u drugu sezonu showa kako bi bodrila kandidatkinje i udijelila im korisne savjete koje bi im mogle olakšati borbu do srca Mije Matića, a one su to s oduševljenjem prihvatile.

Foto: RTL RTL

„Budi seksi, ali ne jeftina. Budi umiljata, budi 'mijau'. Budi prirodna. Budi smiješna, duhovita. Karizmatična i šarmantna. Smij se i sama sebi jer to dosta govori o karakteru osobe, lijepo je kad se znaš šaliti na svoj račun. Nemoj samo pričati o drugim ljudima!“ poručila je tada. Vjerujemo da će jednaku samouvjerenost imati i u novoj sezoni 'Ljubav je na selu', koju će gledatelji ove jeseni moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo.

A hoće li se svega ovoga držati i sama, gledatelji će vidjeti vrlo brzo jer upravo ona odlučila je opet okušati svoju sreću, i to u novoj, 16. sezoni 'Ljubav je na selu', pa tako sada nakon svog ''savršenog'' traži svog farmera!

Foto:

„Od prijave u show očekujem lijepo provedeno vrijeme, iskustvo koje dosad nisam imala i, naravno, da gledatelji upoznaju jednu moju sasvim prirodniju stranu i želju da se možda zaljubim za tako kratko vrijeme“, kaže Klara koja smatra da se ljubav itekako može roditi pred kamerama, a kako u privatnom životu i dalje nije uspjela pronaći svoju srodnu dušu, to će ponovno pokušati u još jednom RTL-ovu reality showu i pred stotinama tisuća gledatelja.

„Bitno je da na kraju nađeš ljubav, na koji god to način bilo. Nema granica“, ističe iskreno.

Foto:

Tko joj je zapeo za oko, kome je pisala i hoće li ga na prvim spojevima oduševiti dovoljno da je povede na svoju farmu, gledatelji će vidjeti već ove jeseni.

Klara je završila ekonomsku školu, a trenutno radi kao call agent u jednoj banci. Za sebe kaže da je komunikativna, iskrena i direktna, iza sebe ima nekoliko veza, a svakako bi voljela upoznati muškarca koji je lojalan, samostalan, drži do sebe i uspio je ostvariti nešto u životu, a preferira starije muškarce. Svoje slobodno vrijeme volio provoditi s prijateljima u izlascima, na večerama i shoppingu, a obožava putovati.

Foto:

„Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Nadam se da će farmeru odgovarati moj humor. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor“, kaže Klara.

A kad je riječ o seoskim poslovima, iskreno zaključuje: „Sa seoskim poslovima sam nikakva! Ali ne idem na imanje da to izbjegavam, probat ću! Ali moj plan je da farmeru kažem da to ide malo drugačije“.

Nova, 16. sezona omiljenog showa 'Ljubav je na selu' na rasporedu je već ove jeseni na RTL-u, kao i na kao i na novoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Više na voyo.hr.