FOTO Kakvo oduševljenje naših detektiva kad ulaze u studio 'Masked Singera': Odmah podignu cijelu atmosferu!

Kakvo oduševljenje naših detektiva kad ulaze u studio 'Masked Singera': Odmah podignu cijelu atmosferu!

Pogledajte samo kako su sretni kada izlaze na pozornicu 'Masked Singera'. Detektivi Antonija Blaće, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar ključan su dio ovoga showa jer svojim argumentima pokušavaju doći do rješenja i pogoditi - tko to tamo pjeva. Neki su u tome uspješniji, neki se još snalaze, a na kraju dana, i oni su u svojevrsnom natjecanju. U prve dvije emisije na list papira morali su zapisivati svoj prvi dojam, a zasada je u vodstvu Saša Lozar. Borko Perić mu je za petama, dok djevojke kaskaju. No, u showu je ostalo još pet maski - Čudnoviše, Leptirica, Kraljica, Medo i Tovar, pa sve stignu nadoknaditi. Trofej Zlatno uho dobit će u finalu onaj koji će biti najuspješniji! Show 'Masked Singer' pratite subotom u 20:15 sati, na RTL-u, a emisiju možete pogledati i na PLAYU.