ULTIMATIVNI HIT FOTO Otopio srca u studiju, a i publike kod kuće! Dok je Tovar pjevao 'My Heart Will Go On', bilo je i suza.....

"Ovo je Damir Kedžo", "ma Kedžo 100 posto", "toplo se nadam da je Škugor, jako lijepa izvedba", "ne pamtim kada sam se posljednji put ovako naježila na nečiji glas", ovo je tek dio pozitivnih komentara na nastup Tovara u subotnjoj emisiji 'Masked Singera' . S pjesmom 'My Heart Will Go On' pokazao je svu raskoš svoga glasa, zbog čega su detektivi sad uvjereni da se ispod maske skriva glazbenik. Još uvijek nisu sigurni je li on Dalmatinac budući da neki od njih smatraju da ih taj trag samo želi zbuniti. Nastup Tovara pogledajte na našem TikToku ili YouTube kanalu 'Masked Singera'.