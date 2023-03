Nakon zaista senzacionalnog otvaranja showa 'Masked singer' popričali smo s Nikolinom Pišek, koja je za RTL.hr podijelila svoje dojmove o prvoj emisiji. Nikolina je zablistala u ulozi voditeljice, a pažnju je plijenila i raskošnom haljinom Matije Vuice.

"Bilo je fantastično. Evo ja stvarno mogu reći da je bila toliko dobra energija, toliko dobra ekipa, toliko sam se osjećala sigurno bez obzira što je išlo uživo. Čak i kad je bilo nekakvih stranputica svi smo se nekako osjećali sigurno i kad imaš dobru ekipu koja te prati onda nije teško biti lice ispred svega toga. Oni su držali tri kuta ove kuće tako da je meni zapravo bio jako lagan posao", otkrila nam je kako se snašla u ulozi voditeljice.

Nikolina nije skrivala da je prije početka showa bila pomalo nervozna no to se nije moglo primijetiti. Zanimalo nas je ima li favorita između prvih šest maski koje su se predstavile u prvoj emisiji.

"Jao, imam favorita. Vjerojatno ću dati odgovor kao i svi – Čudnovište me stvarno intrigira. Čini mi se, budući da je tako dobar, da ćemo dugo čekati to razotkrivanje. Ali, svi su sjajni. Sjajni su i oni za koje osjetiš da nisu profesionalni pjevači zato što daju toliko energije, toliko se unesu u to sve skupa da su naprosto neodoljivi", rekla je kroz osmijeh.

Još šest maski predstavit će se sljedeće subote, a ne sumnjamo da će atmosfera biti sjajna, baš kao i prve večeri.

"Dragi gledatelji, gledajte nas i sljedeće subote u 20:15 uživo, igrajte se s nama, šest novih maski, tri dvoboja i naravno vi utječete na to tko ostaje, a koja maska će biti razotkrivena i ne zaboravite – čekaju vas izuzetno bogate nagrade", Nikolina je dodala na kraju.

Ne propustite pratiti daljnje nastupe spektakularnih maski, već iduću subotu od 20:15 sati na RTL-u!