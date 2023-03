Tko to tamo pjeva? Uskoro će to morati detektirati naši detektivi - Saša Lozar, Borko Perić, Nives Celzijus, Antonija Blaće te voditeljica Nikolina Pišek. Na RTL-u uskoro kreće planetarno popularni show 'Masked Singer', a glavno pitanje bit će tko je ispod maske. Je li to netko iz glumačkog svijeta, glazbenog, političkog ili pak nekog trećeg? Tko će uspjeti toliko dobro zakamuflirati svoj stas i glas i zadati probleme i detektivima i voditeljici i gledateljima pred malim ekranima. Bit će to svakako izazov!

A koja bi maska najbolje sažela njihov karakter? To su nam odgovorili naši detektivi i voditeljica, a odgovore saznajte u nastavku.

Saša Lozar

Vjerojatno maska košarkaša ili žirafe zbog visine.

Nives Celzijus

Hmm, ne znam. Vjerojatno bih voljela biti senzualna, seksi maska.

Nikolina Pišek

Zaista, ne mogu zamisliti tko bi mogla biti, ali maska koja je najbolje ocrtavala moj karakter kroz život i nerado to priznajem jer nije to uloga koju bih voljela igrati. No, Alisa u zemlji čudesa. Ta sam. Od rođenja pa do sada. Pokušavam to mijenjati, ali slabo mi ide.

Antonija Blaće

Neko čupavo umiljato čudovište. Možda mi je to alter ego.

Borko Perić

Možda bi to bila veš mašina. U posljednje vrijeme stalno perem robu i mislim da se s njom najviše družim.

