"Nisam uspjela pogledati emisiju u subotu, ali su mi ljudi slali nastup Tovara. Super je to ispalo. Iskreno, uvjerena sam da je to Damir Kedžo, kako je pjevao na hrvatskom jeziku, mislim da je njegov pop glas došao do izražaja. Nema tko drugi biti", rekla je glazbenica Albina.

Panel detektiva 'Masked Singera' misli da se poznati hrvatski glazbenik otkrio s pjesmom 'Tick-Tock'. Naime, pobijedio je na Dori te godine kada je Eurosong odgođen zbog pandemije koronavirusa te je bilo pitanje hoće li iduće nastupati ovaj glazbenik ili će se ponovno birati. Odluka je pala na to da se ponovno bira, a pobijedila je mlada glazbenica Albina. 'Tick-Tock' se zaorio Europom, pa su detektivi zaključili kako je to još jedna poveznica s Kedžinom karijerom.

"Ne mislim da je to bila provokacija s njegove strane. Kedžo i ja smo u odličnim odnosima, jako mi je drago što je pjevao moju pjesmu. Ovo je još jedan vid promocije", rekla je Albina i dodala kako joj je zanimljivo bilo čuti kako se poigrao s glasom, ali i stihovima. Neki su komentirali da se ispod maske potencijalno krije i Albina, no ona kaže kako je vrlo jasno da se radi o muškom glasu. Pitali smo je i što misli o drugim maskama.

"Čudnovište mi je odlično i zaista mi vuče na Hiljsona Mandelu. A kraljica mi zvuči kao Jadranka Kosor. Je li to premijerka", pitala nas je kroz smijeh. Identitet maski u strogoj je tajnosti do trenutka kada se, odlukom gledatelja, neka maska razotkrije...

