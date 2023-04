ANKETA Dino, Pasta i Četkica, Flamingica ili Jokerica - Čije otkrivenje vas je najviše iznenadilo?

Svake subote uživo pratimo nastupe najraskošnijih maski iz studija 'Masked Singera'. Ovaj megaspektakl odličan je obiteljski show koji će vas ostaviti bez daha. Raskošne maske, nastupi, ugodna atmosfera u studiju, sve su to čari zbog kojih pratimo svake subote na RTL-u i PLAYU. Ispod maski skrivaju se poznate osobe koje nas zabavljaju svojim nastupima, no do trenutka otkrivenja, svega osmero ljudi zna njihov identitet.

U showu nastupa dvanaest maski, a do sada su otkrivene četiri maske, koje su nas nažalost morale napustiti. U prvoj emisiji show je napustio simpatični Dino ispod kojeg se skrivala Nika Fleiss. Zatim nas je napustio legendarni duo Pasta i Četkica kojeg su činili naši olimpijci Martin i Valent Sinković. Ispod maske prekrasne Flamingice skrivala se Sementa Rajhard, a tajanstvena Jokerica bila je poznata tiktokerica Mirta Miler. Ostalo je još osam maski koje i dalje skrivaju svoj identitet, a nas zanima koje otkrivenje do sada vas je najviše iznenadilo? Svoj glas možete dati u anketi RTL.hr.

'Masked Singer' pratite uživo svake subote od 20:15 na RTL-u i na PLAYU!