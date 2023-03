ANKETA Što mislite, koja će maska imati najbolju interakciju s publikom? Evo što vas čeka uskoro...

Brojimo sitno do raskošnog megaspektakla na RTL-u. 'Masked Singer' gledatelji će uživo pratiti od 11. ožujka, i to uživo, a na društvenim smo mrežama otkrili skice svih maski! Do službene najave dijeli nas još jako malo, a gledatelji već imaju uvida o kojim će se likovima raditi.

Ostaje samo jedno pitanje - tko to tamo pjeva? Naši detektivi - Antonija Blaće, Borko Perić, Saša Lozar i Nives Celzijus, zajedno s voditeljicom Nikolinom Pišek, pogađat će tko se krije ispod raskošnih kreacija poznatog domaćeg dizajnera. Pogađanje na društvenim mrežama traje već neko vrijeme - skice maski se spajaju s osobnostima ljudi s naše scene, a izvršni producent Vanja Meandžija rekao nam je kako će to biti raskošan presjek iz svih sfera!

A raskošne su i naše maske koje su gledatelje već potaknule na pogađanje. "Ajme maske su top, pogotovo Joker", napisao je obožavatelj, dok su i drugi nahvalili ovogodišnji izbor.

