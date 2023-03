Od Ivana Pernara do Janice Kostelić - upravo tako zvučali su pokušaji panelista Antonije Blaće, Nives Celzijus, Borka Perića i Saše Lozara da riješe zvjezdane misterije u prošloj epizodi, a sad je vrijeme da ponovno načule svoje uši jer već večeras od 20.15 sati šest novih maskiranih celebrityja i više je nego spremno isporučiti novu dozu najvećih hitova koje će čitav studio podići na noge.

Šest novih senzacionalnih i raskošnih maski prodefilirat će grandioznom pozornicom i povesti gledatelje u nove avanture najmisterioznijeg showa sezone. Tko to tamo pjeva? Odgovor je to koji pokušava dati panel detektiva, ali i gledatelji diljem zemlje. U drugoj epizodi 'Masked Singera' uživo predstavit će se šest novih maski - Tovar, Kraljica, Pantera, Pasta i Četkica, Vrtni patuljak i Joker.

Čelnica panela detektiva jedva čeka novo izdanje ‘Masked Singera’ uživo. ‘Pobožno pratim Instagram Masked Singera pa sam vidjela kako izgledaju maske i brutalne su, sjajne. Ovako na prvi pogled imam ideje i favorite, ali to još nije to dok ih ne vidimo uživo’, otkrila je Antonija Blaće.

Fascinirana je Jokerom, Vrtnim patuljkom, ali i Pastom i Četkicom! ‘Dojmio me se Joker, jako je detaljan, presladak mi je Vrtni patuljak, a činjenica da imamo duet u obliku Paste i Četkice mi je wow. Barem pretpostavljam da pogađamo dvoje! I da me sad pitaš tko bi to mogao biti, zauvijek će mi asocijacija na duet biti Tina i Nikša. Mlađe generacije možda ne znaju, ali Tina i Nikša su bili poznati duo s kraja devedesetih kad je u Hrvatskoj sve prštalo od domaće dance glazbe”, dodala je Blaće.

Upravo su Pasta i Četkica po mnogočemu jedinstven duo - ispod nje nalaze se dvije osobe, prvi su duet u 'Masked Singeru', a usto su i najveća maska dosad. Tko su Pasta i Četkica? Jesu li poslovni suradnici, prijatelji, ljubavni par? Panel detektiva pred sobom će tako imati jako težak zadatak.

Dotad, priključili su se oduševljenju koje je Juraj Zigman svojim maskama izazvao među poklonicima 'Masked Singera'. "Ove smo godine puno više naglasili ženske siluete, nove maske su uistinu raskošne. Izašli smo iz zone komfora pa smo izradili i neke maske koje ne prate formu ljudskog tijela pa su prilično nespretne za nositi – primjerice maska Paste i Četkice. Patuljak je, primjerice, toliko velik uživo da to nije istina", najavljuje s oduševljenjem dizajner.

Pasta i Četkica žive život u simbiozi pa bi ih bilo šteta razdvojiti i u Masked Singeru. Simpatična maska koja skriva čak dvije osobe bit će prava senzacija već od prvog trenutka showa. Tko su jedno drugome, koje će duete pjevati i što sve spremaju, pokazat će već subotnja emisija.

Nisu jedini! Stiže i Joker - ekstravagantna i očaravajuća maska iznimno je slojevita i složena. Njezin je kostim bogat crvenim, bijelim i crnim detaljima te igraćim kartama, a poznata osoba ispod nje na glavi će nositi i dojmljivu konstrukciju. Sve to jamči da će na pozornici sve oči biti uperene samo u nju, a uskoro će nam otkriti sve svoje skrivene adute pomoću kojih u ovoj igri misli pobijediti.

Iduća je elegantna Kraljica čija će crveno-zlatna krinolina prepuna detalja, bisera, čipke i dragulja očarati gledatelje. Iako veo preko njezinog lica ostavlja dozu mistike, kruna na njezinoj glavi i žezlo u ruci jamac su da će pozornica biti njezin tron s kojeg će je teško tko moći skinuti.

Sjajna, elegantna, glamurozna i pomalo tajnovita – to je Pantera! Ova će dama u ljubičasto-crnom korzetu te dugačkom plaštu na pozornicu donijeti dašak profinjenosti i elegancije, a njezini će nastupi šarmirati baš sve. Hoće li ova kraljica životinjskog svijeta iskoristiti svoju lukavost da osvoji i brojne gledatelje?

Potpuno pomaknuti televizijski show zaslužuje i potpuno pomaknutog Vrtnog patuljka, koji je sve samo ne malen. Ogromni crveni šešir i bijela brada koja seže gotovo do poda skrivaju poznatu osobu koja će suvereno zakoračiti na grandioznu pozornicu.

A za dašak hrvatske kulturne baštine u showu pobrinut će se Tovar, odjeven u tradicionalnu nošnju. Ova vesela maska sa sobom nosi miris mora, ljepote Dalmacije i osjećaj prave fjake, a hoće li na njegovu repertoaru biti samo klapske 'pisme' ili će posve iznenaditi svojim performansima, gledatelji će vidjeti večeras od 20.15 sati uživo samo na RTL-u! A gledatelji u svojim rukama imaju i sudbinu omiljene im maske te ih za glasanje čekaju i fantastične nagrade.

Telefonskim pozivom ili SMS porukom gledatelji će, prateći emisiju uživo, moći glasati za omiljenu masku koju žele spasiti od ispadanja. Svake subote najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za najdražu masku, osvojit će novčanu nagradu u vrijednosti od 3.000 EUR, a u velikom finalu showa dijelit će se više od 20.000 EUR vrijedan automobil!

Masked Singer na rasporedu je i ove subote od 20.15 sati samo na RTL-u, a pratite ga i na PLAYU!