I pobjednik showa 'Masked Singer' je Tovar ispod kojeg se skrivao Damir Kedžo! Njegov predivan glas slušali smo posljednjih mjesec i pol dana, a uvijek nas je oduševio odabirom pjesama.Publika i detektivi su ga također zavoljeli te zaslužno doma ide s trofejom u ruci. Uživao je u nastupima, a iznenadilo ga je što Saša Lozar nije odmah shvatio da se on skriva ispod maske. A kakve još dojmove ima o ovome showu, otkrio nam je u intervjuu za RTL.hr.

Kakav je osjećaj biti pobjednik 'Masked Singera'?

Predivan je osjećaj biti pobjednik i biti s takvim ljudima u finalu. Čudnovište mi je otpočetka bio favorit, kao i Medo. Bilo mi je zbilja lijepo i drago mi je da sam u showu pjevao neke pjesme koje nisam imao prilike u životu javno pjevati.

Izvor: RTL

Kako je bilo sudjelovati u showu?

Bilo je beskrajno zabavno i predivno. Ovo je najbolji show u kojem sam dosad sudjelovao, a prošao sam ih jako puno.

Jesi li sam birao pjesme?

Nešto je produkcija predložila, a neke sam ja odabrao. Brzo sam shvatio da Tovar zapravo mora pjevati sve, da ne smije imati neki određeni smjer, nego što ga pukne taj dan, to i pjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li bilo teško sakriti identitet?

Svaku epizodu sam se trudio sakriti, ali onda se dogodila izvedba 'My Heart Will Go On' i u jednom trenutku sam se zapitao - hoću li se sakriti ili ću zvučati lijepo? Prevagnulo je ovo drugo.

Saša te tek nakon nekoliko nastupa prepoznao. Kako to komentiraš?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvo, kada sam shvatio da je on u panelu, komentirao sam da su mi mogli i mamu dovesti, ali kad sam vidio da on ne shvaća da sam to ja, čak sam se malo i uvrijedio.

Show 'Masked Singer' pogledajte na PLAYU.