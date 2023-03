22:20 Stigao je sudbonosni trenutak. "Skini masku, skini masku, skini masku", orilo se studijem. A ispod maske su Martin i Valent Sinković! "Genijalno iskustvo je ovo bilo", rekli su. "Ujutro smo imali natjecanje, osvojili smo ga, a evo sada smo izgubili", dodali su.

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

21:57 Vrtni patuljak u posljednjoj šansi izvodi pjesmu 'Ni da ni ne' Kawasaki 3p-a.

21:53 U posljednjoj šansi našla se i Jokerica koja pjeva pjesmu Parnog valjka 'Sve još miriše na nju'.

21:48 Pasta i Četkica pjevaju pjesmu Magazina - Minus i Plus.

21:45 Kraljica je pobijedila, a Vrtni patuljak ide u posljednju šansu.

Dvoboji su gotovi, no ostale su tri maske koje ne idu direktno dalje, one će izvesti još jedan nastup, a ona maska koja će imati najmanje glasova će se i razotkriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

21:41 Govorni trag Vrtnog patuljka je taj da ga svi gledaju, ali da nije sramežljiv.

21:34 Vrtni patuljak predstavio se s pjesmom sastava Smash Mouth - All Star. "Predobar mi je bio", rekao je Saša te dodao kako je to Anton Rudan. Borko Perić tvrdi da je to njegov kolega Dušan Bućan. U glumačkom miljeu ostala je i Nives koja tvrdi da je to Dalibor Matanić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

POGLEDAJTE VIDEO:

21:32 Govorni trag Kraljice je - Nekada su me zvali ledena kraljica.

21:26 Kraljica pjeva pjesmu narodnu pjesmu – Mamica su štrukle pekli. "Oduševljen sam ovom maskom, glas je anđeoski, vi ste obdareni", rekao je Borko, koji kaže da je to Kolinda Grabar-Kitarović. U to je uvjerena i Tonka. "Mislim da stvarnu kraljicu moramo pronaći na političkoj sceni, ali mislim da Kolinda ipak ima nježniji glas, a mislim da je ovo Jadranka Kosor", rekla je Nives. Saša se okrenuo pak drugim sferama i tvdi da je to Sanja Pilić - glas ga je asocirao na nju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

21:25 Vrijeme je da upoznamo dvije maske koje će se okušati u našem posljednjem večerašnjem dvoboju. To su Kraljica, a s njom će snage odmjeriti Vrtni patuljak.

21:21 Maska koja se spasila posljednje šanse je - Pantera!

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

21:07 Govorni trag Jokera je: Uhode me mnogi od vas, ali ja sam veća uhoda hihihi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

21:00 Joker pjeva pjesmu Lady Gage - Poker face. "Odlična", rekla je. Borko je bio oduševljen njezinim nastupom, pogotovo plesom. Kaže da je to Mojmira Pastorčić. Antonija se ponovno premišljala oko ove maske, a misli da je to netko tko ima moć. "To je Sonja Kovač", rekla je Tonka. Saša Lozar je uzeo trenutak i kaže da je to Jelena Glišić.

POGLEDAJTE VIDEO:

20:56 Govorni trag Pantere je: Društvene mreže nisu mi strane.

20:50 Pantera se predstavila s pjesmom glazbenog ansambla Portugal. The Man - Feel it still. Nives Celzijus smatra da je ispod Pantere Katarina Pejović. "Mislim da joj nije strano ponekad grebucnuti političkog protivnika", rekla je Nives. Antonija misli da je ona glumica Senka Bulić, dok je Borko slijedio inutuiciju. "Mene odmah podsjetila na Žanamari Perčić", rekao je. "Jesam li u krivu ako kažem da je ovo Matija Vuica", rekao je Saša. Nives je promijenila mišljenje i rekla kako je to Mirna Berend, a time se povela i Nives koja kaže da je Pantera influencerica Karla Zelić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

POGLEDAJTE VIDEO:

20:47 Slijede nastupi nova dva duelista. To su Pantera i Joker.

20:45 Koja maska ide u posljednju šansu? Publika je više glasova dala Tovara što znači da ćemo večeras još jednom čuti Pastu i Četkicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

20:40 Pasta i Četkica otkrile su svoj govorni trag: Slava i novac brzo prođu, a kada vas tjera ljubav prema nečemu, onda to traje.

20:32 Nastupaju Pasta i Četkica s pjesmom legendarne Tajči - Smokvica. Antonija tvrdi da su to Ivan Šarić i Vlatko Štampar, genijalni komičari. Saša smatra da su to Tin i Kedžo, a možda i braća Sinković, Martin i Valent. Nives kaže da su to Nikša i Siniša Skelin. Borko je također išao u smjeru sportaša, a i on tvrdi da su to naši veslački olimpijci.

20:30 Tovar je otkrio i govorni trag: U kuhinji sam majstor za stavljanje suđa u perilicu i pravi sam gurman.

20:22 Tovar se predstavio s pjesmom Robbieja Williamsa, Let me entertain you. Uh, kakav glas, je li moguće da neki dobar vokalist ispod ove maske? Detektivi Antonija Blaće, Borko Perić, Nives Celzijus i Saša Lozar, kao i u prošloj emisiji, na papirićima će za svaku masku napisati svoj prvi dojam. Tko ima najviše točnih prvih dojmova, dobiva trofej zvan Zlatno uho. "Odmah nas je digao na noge", rekla je Antonija, koja misli da je dalmatinska spika ipak varka. Tvrdi da je to Peco! Nives Celzijus smatra da je Tovar Vedran Mlikota, a koliko je opsežan opis imala - svaka čast! Koja je u pravu? Kada je Borko Perić govorio, Nikolina se primila za glavu. Bio je to također opsežan opis, a kaže da je ispod Tovara Goran Karan. Saša misli da čovjek nije iz Dalmacije, no ipak se predomislio. "To je Giuliano", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

20:20 Večeras prvi nastupa Tovar - on je simpatičan i energičan, a je li on i Dalmatinac? U dvoboju ima težak zadatak jer se bori protiv čak dvije maske - Paste i Četkice. Ovo je definitivno najveća maska u Masked Singeru.

20:15 I ponovno se dogodio spektakularan ulazak voditeljice Masked Singera Nikoline Pišek. “Dobro došli u drugu epizodu Maskeeeeed Singeraaaaaaaaa! Pred vaše i naše oči večeras dolaze maske iz grupe B koje su nevjerojatno spektakularne zahvaljujući njihovu kreatoru, Jurju Zigmanu! Da čujem sviđaju li vam se naše maske? U prošloj epizodi naši su se detektivi jako namučili oko pogađanja tko bi mogao biti pod maskom, a večeras… uh! Pojačavamo pritisak”, rekla je Nikolina na samom početku.Saša joj je udijelio kompliment - da je večeras poput sirene.

POGLEDAJTE VIDEO:

U ovoj će se epizodi predstaviti šest novih maski koji će snage odmjeriti u dvobojima, tri će završiti u “posljednjoj šansi”, a jedna će se i razotkriti. Također u ovoj epizodi važna je uloga gledatelja koji odlučuju što će se sve događati oko maski Masked Singera. Gledatelji odlučuju o sudbini naših maski, a dok će one nastupati, na televizijskim ekranima bit će ispisan broj telefona na koje će gledatelji moći glasati za njih, a linije će biti otvorene nakon dvoboja.

19:45 Sve je spremno za šest fantastičnih maski koje čekaju svoj red kako bi zapalile pozornicu i sve ostavile bez teksta - svojim glasom, energijom i koreografijom.

''Ove smo godine puno više naglasili ženske siluete, nove maske su uistinu raskošne. Izašli smo iz zone komfora pa smo izradili i neke maske koje ne prate formu ljudskog tijela pa su prilično nespretne za nositi – primjerice maska Paste i Četkice. Patuljak je, primjerice, toliko velik uživo da to nije istina!'', najavljuje s oduševljenjem Juraj Zigman.

Emisija počinje u 20:15! Ostanite s nama.