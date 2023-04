Iako većinu dosadašnjih otkrivenih maski nije pogodila, detektivka Nives Celzijus jedna je od onih koja vrlo pozorno sluša tragove. Da, da, a temeljem njih slaže svoju analizu. Istaknula se kao nevjerojatna poznavateljica hrvatske estrade i šire, a njezina su pojašnjenja pravi hit. To se ponavlja iz emisije u emisiju, a dok za većinu maski mijenja mišljenja, u jedno je nagađanje gotovo stopostotno sigurna.

"Mislim da nije kraljica estrade, nije niti kraljica sporta pa našu kraljicu moramo pronaći na političkoj sceni. Kolinda ipak ima zericu nježniji glas i netko tko ima odrješitiji glas iz kojeg se čuje autoritativnost je moja kolegica po peru - Jadranka Kosor", rekla je Nives entuzijastično za masku Kraljice.

Još od prve emisije 'Masked Singera' uvjerena je da se ispod maske Banane krije jedan nogometaš, takozvani zločesti dečko, a ispod maske tog misterioznog Tovara njezin kolega Vedran Mlikota.

"Išla sam zaobilaznim tragovima i došla sam do imena Vedran Mlikota. Osim što se kao vrsni glumac puno puta susretao sa stihovima Dragutina Tadijanovića, imao je i jednu izvrsnu anegdotu iz škole, a to je da je bio jako nemiran u posljednjoj klupi i profesorica ga je za kaznu poslala u kazalište na predstavu gdje se zaljubio u glumu. Imam jedan drugi trag, a to je da se amaterski bavi planinarenjem i nedavno je sudjelovao u ekspediciji Vlaji na Himalaji. I najzanimljivija crtica iz njegove biografije je da je od tadašnje djevojke dobio - ni manje ni više nego magarca. I to pravog", objasnila je Nives. Ostatak panela zaključio je kako je prava štreberica, spremna za baš svaki izazov i pogađanje tko to tamo pjeva.

