Ispod maske Banane skrivao se jedan jedini Edin Mehmedović, poznati trener iz showa 'Život je na vagi'. Nastupao je u skupini A, zajedno s Čudnovištem, Leptiricom i Medom, a nastup je otvorio pjesmom svoga najdražeg pjevača Eminema, 'Stay close'. Dok je Saša pogodio da se on skriva ispod maske, voditeljica Nikolina Pišek malo se zacrvenila kada je shvatila kako nije prepoznala Edu koji ju je trenirao dugi niz godina. Nažalost, za njega je putovanje u 'Masked Singeru' završilo, no Edo kaže kako mu je ovo nezaboravno iskustvo. Još detalja o sudjelovanju u showu otkrio je u intervjuu za RTL.hr.

Kako je bilo sudjelovati u 'Masked Singeru'?

Kada imaš priliku doći i stati na pozornicu i ući u ulogu, pa čak i Banane, zapravo je veliki izazov, ali ja sam jedan od onih koji promovira da je izlazak iz komfor zone prilika da rastemo. Kakav bih onda bio trener da sam ne isprobam ovakvo neko iskustvo? Sretan sam i zadovoljan što sam imao priliku sudjelovati u ovom projektu.

Bi li zamijenio treninge s mikrofonom?

Mislim da sam svojim pjevanjem probio bubnjiće, što publici, što sebi, tako da ću se ipak držati teretane, a ovo ćemo prepustiti profesionalcima.

Je li ti bilo teško sakriti od prijatelja i obitelji da si Banana?

Najteže mi je bilo sakriti od djece, ali od kolega i prijatelja čak i ne toliko. Rijetki su mi se javili i pitali jesam li ja možda Banana, ali onda bih im poslao neku sliku iz galerije, da sam na nekom drugom mjestu.

Koja ti je maska favorit?

Svi su odlični. Zanimljivo je vidjeti kako se tko snalazi, treba znati to odglumiti.

Kako ti je bilo ispod maske?

Vruće i poprilično klaustrofobično. Cijelo vrijeme sam ispod maske radio vježbe disanja, ali kad bih došao na pozornicu, ponio bi me taj adrenalin.

Čije te tumačenje tragova najviše nasmijalo?

Svako od ekipe ima neki svoj stil i šarm. Nives mi je uvijek zanimljiva, a Saša me baš iznenadio što je pogodio da sam ja. Tonka me pak iznenadila kako nije pogodila da sam ja jer se mi stvarno znamo i družimo. Najzabavnije mi je bilo stajati pored moje dugogodišnje prijateljice Nikoline koju sam trenirao i ni ona nije shvatila da je to njezin trener.

Tri stvari po kojima ćeš pamtiti 'Masked Singer'.

Prvo po tome što nitko ne zna tko se skriva ispod maski, zatim dio gdje stanem na pozornicu i pjevam pred ovolikom publikom i najviše od svega će mi biti drago što to moja djeca gledaju.

Je li ti žao što si ispao?

Nije mi žao zato što su pored mene danas bile fenomenalne maske koje odlično pjevaju i netko je morao ispasti. Čak mi je i drago da se ovako dogodilo.

