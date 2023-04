"Da sam u polufinalu otišla u dvoboj, pjevala bih 'We Are The Champions' grupe Queen. Puno je to simbolike. Queen pjeva queen. To je jako teška pjesma jer ju je pjevao legendarni Freddie Mercury. Strašno bih voljela da sam to uspjela otpjevati u subotu", nedavno je rekla bivša premijerka Jadranka Kosor u intervjuu za RTL.hr.

Da je u polufinalu showa 'Masked Singer' Kraljica prošla dalje, pjevala bi jednu od najpoznatijih pjesama svih vremena. No, nažalost, Kraljica se razotkrila ranije i nije, pred mnogobrojnim gledateljstvom, uspjela izvesti i ovu pjesmu. Kako to ne bi otišlo u zaborav, produkcija je RTL.hr-u ekskluzivno ustupila video s generalne probe. Bilo je to prošlog tjedna u petak, a vidi se kako je Kraljica maksimalno uživljena u ovu ulogu. "Mi smo pobjednici svijeta", pjeva na engleskom jeziku dok brojni plesači oko nje mašu zastavama s logom Njezina Visočanstva. Uživajte u videu!

