Još devet dana dijeli nas od planetarno popularnog showa 'Masked Singer', a naši se detektivi naveliko pripremaju za spektakl uživo. Kakvo će to veselje biti, tek treba vidjeti, a znamo da je kemija između njih svih vrlo jaka. Glavno pitanje koje im trenutačno kola je: 'Tko to tamo pjeva?'. Uskoro će biti objavljene maske, a gledatelji jedva čekaju vidjeti koja će to osoba iz javnog života biti ispod nje. Evo koga priželjkuju naši panelisti.

Saša Lozar

Bilo bi fora da su što različitiji kandidati. Zabavno bi bilo da uz glazbenike budu i sportaši i političari. Da se iznenadimo i zabavimo.

Nives Celzijus

Malo sam razmišljala o tome, a najveći mi je strah da će biti netko od mojih bliskih prijatelja, a ja ih ne prepoznajem.

Borko Perić

Ne znam, volio bih se iznenaditi. Ne želim imati očekivanja. Moram ući čist u emisiju da mogu djelovati i suditi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Antonija Blaće

Nemam nekih želja. Samo da mi se lampica upali u pravom trenutku. Da mi se ne dogodi da gledam u masku, ispod je, primjerice, Hrvoje, a ja ga ne prepoznam. Sve ostalo mi je uredu.