ISPOD MASKE FLAMINGICE SKRIVALA SE SEMENTA RAJHARD! WOW - Jeste li ovo očekivali?

22:10 Ispod maske Flamingice je Sementa Rajhard! "Ovo je tako dobar show, iskustvo mi je odlično", rekla je Sementa i zahvalila se Jurju Zigmanu.

22:05 Svega 0,5 posto je razlika pobjednika i gubitnika. Pobjednica je Banana što znači da će se Flamingica razotkriti.

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

21:47 Flamingica izvodi pjesmu Nine Badrić - Nije mi svejedno.

21:42 Banana nastupa u posljednjoj šansi s pjesmom 'U Can’t Touch This'. "Imaš zlatni lanac, jesi li Bosanac?", našalili su se detektivi. "Ne zanima tko je ispod, samo neka nastavi nastupati", dodala je Antonija.

21:40 U prvom troboju sezone pobijedio je Medo! "On je neuništiv", rekla je Nikolina te dodala kako ga se nikada nećemo riješiti. Čudnovište također ide dalje! U posljednjoj šansi su Flamingica i Banana.

21:30 Medo pjeva pjesmu Animatora - Ostat ću mlad. Antonija Blaće je promijenila mišljenje i smatra kako je to Andrija Jarak, dok Borko i Saša odgovorno tvrde: Ovo je Šprajc i neka to uđe u zapisnik! Nives kaže kako Medo imitira Šprajca i kako je to Baby Dooks. Govorni trag je: Ove šape su kao stvorene za masažu.

21:15 Čudnovište pjeva pjesmu Ilana Kabilja - Kad nema ljubavi. Borko Perić misli da je to Krešimir Mišak. "Prvi put mi se dogodilo da nemam nikakvu ideju", rekla je Nives te dodala da je to možda Igor Drvenkar. Nikolina je oduševljena njezinim znanjem naše scene. Antonija misli da je to Mladen Badovinac. Saša je uvjeren da je Čudnovište Tibor Karamehmedović iz Silentea! Govorni trag mu je: Astronaut ili rock zvijezda?

21:00 I slijedi prvi troboj sezone - Flamingica, Čudnovište i Medo. Svatko od njih izvest će jednu pjesmu. Flamingica se predstavila s pjesmom Ariane Grande - No Tears Left to Cry. "Je li to Albina ili Vanda Winter", pitala se Nives i zaključila kako bi to mogla biti naša poznata glumica. Antonija kaže da je to Maja Šuput, a to misli i njezina publika na društvenim mrežama. Saša tvrdi da je to Vesna Pisarović jer je ova maska pjevala u zboru. Borko je uvjeren da je to Nera Stipičević, no mogao bi još razmisliti jer ga buni jedan trag, a to je križ. Govorni trag Flamingice je: Religija je sastavni dio mog života.

20:48 U dvoboju Banane i Leptirice pobijedila je Leptirica!

20:31 Banana nastupa i izvodi pjesmu Dine Dvornika - Ti si mi u mislima. Blaće misli da je to Branimir Mihaljević - pjeva, sklada, uglavnom svestran je. Saša Lozar kaže da je to Ivan Šarić jer - svaki dan mu je šaren i ima velika stopala. Nives misli da je to Ribafish jer je veliki obožavatelj Balaševića. Borko pak misli da je ispod maske kuhar, odnosno onaj koji radi riblje specijalitete, a to je David Skoko. Njezin govorni trag je: Nije gotovo dok nije gotovo.

20:18 Prva nastupa raskošna Leptirica, a druga je na redu simpatična Banana, za koju mnogi misle da je reper. "Predivan i energičan ulazak", rekla je Nikolina prije njihova dvoboja. Leptirica pjeva pjesmu Dua Lipe - Don't Start Now. "Nemam odgovor na pitanje tko je ispod maske", rekla je Antonija, koju je Leptirica jako namučila. No, kaže kako je to najvjerojatnije Nives Čanović, hrvatsko radijsko lice. Nives tvrdi da je to njezina dobra prijateljica Ecija Ivušić - radila je na radiju i televiziji, ima tetovaže, a trag koji ju je najviše vodio je to da je ona introvertna dušica. Saša Lozar se raspričao o dotičnoj osobi, a ona je - Lana Jurčević! Borko kaže da su njegovi kolege u krivu te se okrenuo prema jednoj poznatoj glazbenici Miji Dimšić. "Mija, trepni ako si oteta", našalio se. Leptirica se na kraju otkrila s govornim tragom - Ruže su crvene, tajne su skrivene...

20:15 “Dobro došli u jedini šou u kojem se ne trebate uzrujavati ni zbog čega, već samo uživati i igrati našu igru pogađanja! Dobro došli u Masked Singer! Molim vas da pozdravite ljude koji zajedno s vama pokušavaju doći do odgovora tko se to krije pod našim maskama, a rekla bih da se i oni pritom jako dobro zabavljaju, pozdravite naš panel detektiva: Borko, Nives, Antonija i Saša!”, rekla je voditeljica Nikolina Pišek na početku treće emisije uživo.

U dosadašnjim emisijama uživo otkrili smo predivnu masku Dine pod kojom se sakrila Nika Fleiss, a u posljednjoj nas epizodi nisu uspjeli preveslati nosioci olimpijskih i svjetski zlatnih medalja - braća Sinković koji su istaknuli važnost oralne higijene u maski Paste i Četkice!

POGLEDAJTE VIDEO:

U večerašnjoj emisiji nastavljamo s maskama iz grupe A koje će se naći u jednom dvoboju i jednom troboju! Dok maske budu izlazile na pozornicu, produkcija će ispisati brojeve telefona na koje gledatelji mogu glasati za svoje njih kako bi mogli zapisati ili uslikati broj, ali linije još neće biti otvorene! One će biti otvorene na znak voditeljice.