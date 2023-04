ISPOD MASKE JOKERA SKRIVALA SE MIRTA MILER: 'Bilo je ovo jako znojno iskustvo!'

22:04 Ispod maske Jokera skrivala se influencerica Mirta Miler! "Bilo je ovo jako znojno iskustvo", komentirala je! "Mislim da je puno ljudi znalo, prepoznali su me po glasu", rekla je Mirta."Znala sam da je poker ključna informacija, ali otišla sam u krivo smjeru", rekla je Antonija i kroz smijeh dodala da je zaslužila barem pola boda u borbi za trofej Zlatno uho.

22:00 Glasovi su prebrojani! Pobijedila je Pantera, a Joker skida masku! Borko je procijenio da se radi o Mojmiri Pastorčić, Nives da je to Ivana Knoll, a Antonija da se radi o Sonji Kovač! Saša je procijenio da se radi o Jeleni Glišić. "To je netko s jako, jako puno pratitelja", rekla je Antonija.

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Linije za glasanje sada su otvorene, a brojeve potražite na malim ekranima. Najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za onu masku za koju želi da pobijedi, večeras će osvojiti 3000 eura na Mastercard prepaid kartici OTP banke! Imena sretnog dobitnika voditeljica će otkriti na kraju večerašnje emisije a u finalnoj epizodi jedan od glasača može osvojiti glavnu nagradu - više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

21:43 Jokerica se odlučila boriti pjesmom 'Valerie' Amy Winehouse. "Možda bi neka Valerija ovo mogla biti", rekao je Saša. "Znam da Sonja Kovač nije", otkrila je Antonija. "Nije Knoll, ona nije na ekonomiji", nadovezala se, pak, Nives. "Ella Dvornik je pjevala Amy, a stalno mi se vrte influenceri... Influencerica neka, veliko ime", zaključila je Antonija.

21:36 Pantera je prva na redu da se bori za ostanak u showu, a zapjevala je hit grupe Nipplepeople 'Frka'. "Meni je ova maska strašan misterij, stalno imam osjećaj da je poznajem, jako mi je misteriozna. Nije mi nastup ništa promijenio, a nisam ni pametnija", jasna je Antonija bila nakon nastupa. "Jako mi je teško, ali nastup moram pohvaliti", rekao je Saša. "Sigurna sam da nije Lana, ali nemam nikog pametnijeg", dodala je Nives.

21:32 U troboju je pobijedila Kraljica, a drugi po broju glasova bio je Vrtni patuljak! Za ostanak u 'Masked Singeru' bore se Pantera i Jokerica.

21:23 Potpuno ludilo! "Nema greške, ovaj glas ne možeš zamijeniti za ništa drugo. Ljudi, ovo je Jadranka Kosor 1/1. Je li moguće da je ovo Jadranka Kosor? Ona je ispod maske sto posto", rekao je Saša. "Kako ste naivni da vi mislite da je ispod Jadranka Kosor? Postoji još jedna kraljica na našem nebu, doduše književnom nebu! Riječanka, trešnje, to je Vedrana Rudan", poručio je Borko! "Ovo je bilo fantastično. Poslala bih kraljicu u Liverpool da malo ojača Let 3! Ne povlačim da se ispod krije Jadranka Kosor", zaključila je Nives. "Slažem se s Borkom da je ovo jedna zavjera. Vuče mi na Kolindu Grabar-Kitarović, no sve je to jedna teorija zavjere, jeste li gledali predstavu 'Predsjednica'? Ovo bi mogla biti Ornela Vištica!", poručila je Blaće. "Kraljica i šefica nije isto", zaključila je Kraljica u glasovnom tragu.

21:11 Stigao je na scenu i Joker! Sjajna izvedba hita 'NLO' izvođačice Miach. "Bravo, top!", pohvalio je Jokericu Saša Lozar, a svidjela se izvedba i ostatku ekipe. "Vidi se da je osoba jako darovita, ali mislim da nije pjevačica. Ne bih mijenjao ime, samo bih ponovio da je to Mojmira Pastorčić", rekao je Borko. Nives je procijenila da se radi o Ivani Knoll. "Uvjeren sam da je Joker s klupe - Ivana Knoll", dodao je Saša Lozar složivši se s Nives. "Uvjerena sam da je ovo Sonja Kovač, igrala je profesionalno poker, spominjemo društvene mreže... Dok mi prilozi ne dokažu suprotno, tvrdit ću da je Sonja Kovač. "Meni kazaljke svakodnevno kucaju od jutra do mraka, ali s mojom je čukicom sve u redu", rekla je u glasovnom tragu Joker.

21:02 - Prvi je zapjevao Vrtni patuljak - i to hit grupe Maneskin - 'I Wanna Be Your Slave'. Oduševio je ekipu, a posebno Nives. "Ovo je bilo top. Moram priznati da nisam skužila tragove jer sam bila distraktirana pizzom, no nije se ništa rješilo. Ovo je možda Mario Kovač!", jasna je bila Nives. "I dalje ostajem pri svom planu da je to Dušan Bućan. Predstava 'Ciganin, ali najljepši' je opet krenula u HNK pa znam da nije on. Ideje nemam", jasna je Antonija. I Saša Lozar smatra da je Mario Kovač u igri. "Ljudi, ovo je kazalištarac, Mario Kovač". Borko je, pak, rekao da je ispod maske Darko Rundek! "Lijepo mi je u vrtu meditirati", rekao je Vrtni patuljak u glasovnom tragu...

20:55 Slijedi troboj - Vrtni patuljak, Joker i Kraljica!

20:45 U dvoboju je pobijedio Tovar!

20:30 Uslijedio je nastup romantičnog Tovara, koji je zapjevao Celine Dion - 'My Heart Will Go On'. Senzacionalnim nastupom podigao je panel detektiva na noge, a Nikolina je ostala u nevjerici. "Jel' ti nas zezaš?'. Saša je publiku pozvao na još jedan pljesak: "Malo ljudi kod nas može ovako potegnuti. Nema dvojbe da je ovo glazbenik, a nema šanse i da je Dalmatinac. Ova osoba je rođena u Omišu, plus kaže da će zabaciti svoju malu grivu, a osoba koja može i ima kovrčavu kosicu je Ervin Baučić, naš glazbenik i glumac", jasan je Lozar. "Nije možda u redu, ali možda bih i Medu mijenjala za ovog Tovara. Malo imam crush dva. Rekla bih da je Dalmatinac, ali sad kad je Tovar zapjevao, a gledam i nošnju, ima knjige iz ekonomije, možda je to Marko Škugor", jasna je Antonija. Borko je otkrio da mu se čini da se radi o Dalmatincu, Goranu Karanu! "Mislim da bih bio sjajan prodavač automobila", otkrio je u glasovnom tragu Tovar.

20:19 Prva nastupa senzacionalna Pantera, a odlučila je otpjevati pjesmu koju obožava - Severininu 'Italianu'. Zapalila je atmosferu u showu te podigla na noge panel detektiva. "Bravoooo!", uzviknuo je žiri. "Odlučila sam promijeniti taktiku jer sam vidjela da mi ne ide dobro, nisam se ništa večeras pripremila. Mislim da je ispod ove maske Lana Jurčević. Sjetila sam se da je imala nekakvu pjesmu 'Kradljivica srca', imala je i 'Okove na srcu', a sjetila sam se i traga iz prvog nastupa - imala je tijaru, a bila je najljepša žena Hrvatske. Sad joj tepaju da je kraljica kozmetike", objasnila je Nives. Antonija je otkrila da joj je Pantera zvučala kao Severina, no ubrzo je otkrila pravi trag - "Ovo je Ivana Banfić" - mislim da sam na pravom tragu". Saša je, pak, objasnio zašto se ne slaže - "Ostavio sam brkove kao pravi detektiv. Ostavio sam ih da se solidariziram s Panterom, držim se prošlog puta - da je ovo Matija Vuica". Borko se, pak, odlučio da je Pantera - Severina! "Moje je tijelo nagrađeno nekoliko puta", objasnila je Pantera glasovnim tragom.

20:15 "Dobrodošli u 'Masked Singer' ljudi, vaš omiljeni show!", pozdravila je Nikolina Pišek publiku pred malim ekranim, a potom pozdravila panel detektiva - Antoniju Blaće, Nives Celzijus, Sašu Lozara i Borka Perića. Posebne pohvale od voditeljice dobila je Nives Celzijus, koja je protekle emisije otkrila tko je ispod maske Flamingice. Ipak, nažalost, Nives nije dobila bod za trofej Zlatno uho jer joj je prva sumnja pala na Maju Šuput!

Flamingica Sementa Rajhard skrivala se ispod prekrasne maske, a kada ju je skinula u trećoj epizodi 'Masked Singera' iznenadila je sve, osim svoju prijateljice Nives Celzijus! U dosadašnjim emisijama uživo otkrili smo predivnu masku Dine pod kojom se sakrila Nika Fleiss, a u drugoj nas epizodi nisu uspjeli preveslati nosioci olimpijskih i svjetski zlatnih medalja - braća Sinković koji su istaknuli važnost oralne higijene u maski Paste i Četkice!

U večerašnjoj emisiji nastavljamo s maskama iz grupe B koje će se naći u jednom dvoboju i jednom troboju! Gledat ćemo borbe Kraljice, Vrtnog patuljka, Jokera, Tovara i Pantere. Dok maske budu izlazile na pozornicu, produkcija će ispisati brojeve telefona na koje gledatelji mogu glasati za svoje njih kako bi mogli zapisati ili uslikati broj, ali linije još neće biti otvorene! One će biti otvorene na znak voditeljice.