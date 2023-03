Znate li tko je najveći obožavatelj 'Masked Singera'? On je Teo, dječak iz Slovenije, koji je ovaj RTL-ov show prošle godine vjerno pratio, a tako se nastavilo i s novom sezonom. Najdraža maska mu je Ajkula Drakula te mu je ove godine obiteljska prijateljica Tjaša za maškare sašila upravo taj kostim. Maska mu se najviše svidjela jer je većinom pjevala rock pjesme, a on je roker u duši, kaže nam njegova majka Danijela. Velika želja bila mu je doći u naš studio, a to smo mu i omogućili. Subotnju emisiju pratio je iz prvog reda, a njegovo se uzbuđenje teško može opisati. Odbrojavao je sekunde do početka emisije!

I ništa nije prepustio slučaju. Ovaj maleni šarmer iznenadio je detektivku Antoniju Blaće kojoj je poklonio cvijeće, a ona mu jednostavno nije mogla odoljeti pa ga je izgrlila od glave do pete.

Izvor: RTL

"Donio sam Antoniji cvijeće zato što mi je bila baš dobra prošle godine kada sam gledao 'Masked Singer", rekao je šestogodišnji Teo. Njegova mama kaže kako je to isključivo bila njegova ideja, što ju je i samu oduševilo.

No, ono zbog čega Teo najviše obožava 'Masked Singer' su maske. Iz prošle emisije najdraže maske su mu Medo i Dinosaur, a na kraju druge emisije nam je došapnuo kako ga je i osvojio i Vrtni patuljak.

"Bio sam jako sretan i jedva čekam reći prijateljima iz vrtića", rekao nam je.

Obožavateljica je i mama Danijela, koja je neizmjerno sretna što zbog njezinu sinu ispunili dječački san.

"Masked Singer' je odličan obiteljski show, gledamo ga otočetka do kraja. Teo i ovako voli plesati i pjevati i ideja otkrivanja tko se nalazi ispod maske, njemu je to sve fascinantno. Ajkula Drakula mu se najviše dojmila radi odabira pjesama s kojima je nastupao. Bio je jako sretan kad sam mu rekla da dolazimo gledati uživo, nije nam bio problem doputovati iz Slovenije, tako nešto ne smijemo propustiti", zaključila je.

