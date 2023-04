Ona nije bila samo Kraljica u showu 'Masked Singer'. Kraljica je osvojila društvene mreže, bila je tema u svakodnevnom životu, i to već nakon prve izvedbe 'Mamica su štrukle pekli'. I da, bila je to bivša premijerka Jadranka Kosor, što su mnogi pogodili i zahvaljujući tragovima. No, uvijek je postojala doza sumnje, ali potvrda je stigla u subotu navečer. Kraljica se razotkrila i s osmijehom rekla kako je zaista uživala u cijelom procesu. U intervjuu za RTL.hr rekla je kako joj je žao što se put nije nastavio i dalje, ali da je sretna što je, nakon dugog nagovaranja, ipak prelomila i prihvatila ovu nadasve zabavnu ulogu. Što je još rekla, pročitajte u nastavku intervjua.

Kraljica je stigla do polufinala, ali finale je nažalost izmaklo. Kako vam je generalno bilo u showu?

Odlično je bilo iako sam se jako teško odlučila, dugo je trajalo nagovaranje i pripreme. Meni je bilo odlično, to je bio moj izlazak iz sigurne zone. Na kraju je bilo oduševljenje mnogih, još me to jako iznenađuje. To traje cijeli dan, i na ulici i dolazi mi bezbroj poruka. Isplatilo se.

Je li vam bilo teško sakriti to da ste upravo vi Kraljica?

Nisam imala što sakrivati. Držala sam se potpisanog ugovora, dakle, da nikome ne govorim. Bila sam zaštićena tom maskom i tim kostimom. Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali 'bravo Kraljice', 'samo naprijed Kraljice', govoriti 'ma o čemu vi pričate'. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije.

Jako je puno zgodnih trenutaka, evo i u nedjelju. Kada sam davala izjavu za RTL Danas, prošla je jedna gospođa s četvero djece i rekla: 'Gospođo Kosor, kako vi divno pjevate, navijali smo za vas. Bravo, svaka čast na hrabrosti'. Uglavnom mi ljudi čestitaju na hrabrosti. Da netko tko se tako dugo bavio politikom, i to ozbiljnom politikom i radio tako teške poslove kao što sam ja, od borbe protiv korupcije do borbe da uđemo u Europsku Uniju, osloboditi se i pristati na sklizak teren. Otvorila sam si bokove za moguće kritike u smislu 'što joj to treba'. Međutim, ja sam to svjesno napravila i to je moja crta koja je jako nepoznata mnogima, to da se volim šaliti, volim pjevati. Nikada nisam bila ledena kraljica pa nisam ni sada. Dala sam si oduška. Sama sam birala pjesme. Birala sam neke koje ja rado slušam, ali sam ponekad neku odabrala da malo zametem trag, a to je Halid Bešlić. Osobito ih je zbunila 'Bella Ciao', ali i 'Clandestino'. Čula sam komentare iza pozornice dok se još nije znalo da sam to ja - Kraljica od 'Bella Ciao' do 'Manu Chao'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Koji vam je najdraži nastup?

Svi su mi jednako dragi. Ta napetost, to je nešto što je meni jako poznato iz političkog života. To je nešto čime sam se ja zarazila u politici. To je ozbiljan angažman, snimanje, bez ikakve pomoći u pjevanju... Dosta me ljudi pitalo jesam li imala nekoga tko bi mi pomagao u upjevavanju. Ovo je zahtijevalo puno discipline i ovo će mi jako nedostajati. Sve mi je to ušlo u neku rutinu.

Većina vas je vidjela u finalu. Jeste li vi također sebe vidjeli u showu do tog trenutka?

Iskreno, da. Zbog mnogobrojnih pohvala tijekom svih tih emisija. Mislila sam da svakako da taj divan kostim, to prekrasno djelo gospodina Jurja Zigmana, da će se vidjeti još jednom. Sada je gotovo, to se više nigdje nikada neće vidjeti. I to mi se činilo da bi bilo jako dobro da još jednom bude u finalu, u toj svojoj raskoši. Mislila sam da ću nakon prvog nastupa odmah ispasti, a da ću biti u polufinale, zaista tada nisam mogla vjerovati. Mnogi su govorili da ću biti i u finalu, a nekako bih voljela da je i neka druga ženska maska u finalu. Voljela bih da je ono mješovito.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Izvor: RTL

Koje pjesme biste odabrali za finale?

Da sam u polufinalu otišla u dvoboj, pjevala bih 'We are the champions' grupe Queen. Puno je to simbolike. Queen pjeva queen. To je jako teška pjesma jer ju je pjevao legendarni Freddie Mercury. Strašno bih voljela da sam to uspjela otpjevati u subotu. Za finale bih odabrala pjesmu Josipe Lisac 'Danas sam luda', zatim 'Nesanica'. To bi bio još jedan izlet, a kao posljednju - 'Moja domovina'. Voljela bih to izvoditi. Za kraj, željela bih pohvaliti ljude koji rade na projektu. To je ogromna produkcija. Gledala sam to s druge strane, odnosno iza pozornice i zaista imam sve pohvale. To je veliki pogon, produkcija je sjajna, mislim da je najbolje što gledatelji mogu vidjeti.

SHOW 'MASKED SINGER' GLEDAJTE I NA PLAYU!