Bivša premijerka Jadranka Kosor osvojila je simpatije javnosti u showu 'Masked Singer' kao Kraljica, a upravo je njoj posvetila poglavlje nove knjige 'Kraljica: Života ima i izvan politike' i odabrala njezinu fotografiju za naslovnu stranu.

"Pokazuje time svima i drugo svoje lice, nije uvijek samo ozbiljna i zabrinuta političarka, nije samo „Suzana“, već i osoba koja se voli nasmijati, igrati i šaliti se… Ne rugati se drugima, nego šaliti i na svoj račun. I tako ta slika kraljice dolazi čak na naslovnicu ove knjige. Hm, lijepa karijera: nakon premijerke, evo i kraljica!", napisao je književni kritičar i leksikograf Velimir Visković koji je urednik njezine knjige.

"To nije autobiografija. To je nastavak knjige 'Premijerka' koja je zapravo bila neka vrsta autobiografije. U nastavku pišem o mnogočemu, o životu. Naravno i o političkom životu, ali više o životu izvan politike i podnaslov knjige je 'Života ima i izvan politike'. U sklopu toga sam pisala i o izazovu u koji sam se upustila, a to je sudjelovanje u 'Masked Singeru'. To je i jedna od priča u knjizi. Upravo zbog toga sam i odlučila da ja s maskom Kraljice budem na naslovnici knjige, a zašto, to morate pročitati knjigu", ispričala nam je Kosor.

Knjigu je pisala otprilike godinu dana i radila je na njoj tijekom sudjelovanja u 'Masked Singeru'. Iako se nakon završetka showa pojavila u RTL Direktu s rukavicama veličanstvene Kraljice, bivša premijerka kaže da ih nije zadržala.

"Rukavice su integralni dio kostima. Dijelovi, a pogotovo cijeli kostim ne mogu se zadržati. Kao prvo, masivan je i ne bih ga gdje imala držati, a i u njemu se ne može hodati", objasnila je.

Kosor je oduševila javnost kao Kraljica, a kaže da je još ljudi zaustavljaju upravo zbog njezinog sudjelovanja u 'Masked Singeru'.

"Puno ljudi me i dalje zaustavlja. To je zgodno. Ja sam kao javna osoba navikla na puno pozornosti. Navikla sam i na te zahtjeve za fotografiranje i potpise, ali ovo je baš zgodno. Ima mnogo fotkanja i osobito me to traže djeca". ispričala je bivša premijerka.

Kosor je ranije otkrila za RTL.hr kako joj je bilo sudjelovati u showu.

"Odlično je bilo iako sam se jako teško odlučila, dugo je trajalo nagovaranje i pripreme. Meni je bilo odlično, to je bio moj izlazak iz sigurne zone. Na kraju je bilo oduševljenje mnogih, još me to jako iznenađuje. To traje cijeli dan, i na ulici i dolazi mi bezbroj poruka. Isplatilo se", istaknula je.

Tada je otkrila i kakve je imala susrete s obožavateljima.

"Jako je puno zgodnih trenutaka, evo i u nedjelju. Kada sam davala izjavu za RTL Danas, prošla je jedna gospođa s četvero djece i rekla: 'Gospođo Kosor, kako vi divno pjevate, navijali smo za vas. Bravo, svaka čast na hrabrosti'. Uglavnom mi ljudi čestitaju na hrabrosti. Da netko tko se tako dugo bavio politikom, i to ozbiljnom politikom i radio tako teške poslove kao što sam ja, od borbe protiv korupcije do borbe da uđemo u Europsku Uniju, osloboditi se i pristati na sklizak teren. Otvorila sam si bokove za moguće kritike u smislu 'što joj to treba'. Međutim, ja sam to svjesno napravila i to je moja crta koja je jako nepoznata mnogima, to da se volim šaliti, volim pjevati. Nikada nisam bila ledena kraljica pa nisam ni sada. Dala sam si oduška. Sama sam birala pjesme. Birala sam neke koje ja rado slušam, ali sam ponekad neku odabrala da malo zametem trag, a to je Halid Bešlić. Osobito ih je zbunila 'Bella Ciao', ali i 'Clandestino'. Čula sam komentare iza pozornice dok se još nije znalo da sam to ja - Kraljica od 'Bella Ciao' do 'Manu Chao'", ispričala je Kosor.

