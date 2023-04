Kraljica nije stigla do polufinala, od tog cilja dijelila ju je samo još jedna emisija, no finale 'Masked Singera' nikako nije mogla propustiti. Bivša premijerka Jadranka Kosor završnicu je pratila iz studija, a kako se dobro zabavljala, moglo se vidjeti i na malim ekranima. Posebno ju se dopala Medina izvedba kada je izvodio pjesmu Vojka V 'Ne može'.

Izvor: RTL

Rijetki su primijetili da je sada ponovno odala počast svojoj maski, odnosno kostimu kako ga ona zove. Prvo je u RTL Direktu stigla s rukavicama veličanstvene Kraljice, a sada se pojavila sa suptilnom tijarom na glavi. Jadranka Kosor neće se tako lako oprostiti od svoje Kraljice, a da joj je ovo bilo fenomenalno iskustvo nedavno je rekla u intervjuu za RTL.hr.

"Mislila svakako da taj divan kostim, to prekrasno djelo gospodina Jurja Zigmana, da će se vidjeti još jednom. Sada je gotovo, to se više nigdje nikada neće vidjeti. I to mi se činilo da bi bilo jako dobro da još jednom bude u finalu, u toj svojoj raskoši. Mislila sam da ću nakon prvog nastupa odmah ispasti, a da ću biti u polufinalu, zaista tada nisam mogla vjerovati", rekla je oduševljeno.

Sve nastupe Kraljice pogledajte na TikToku, a propuštene epizode 'Masked Singera' pogledajte na PLAYU.