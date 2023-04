Kraljica estrade Mila Elegović skrivala se ispod Pantere: 'Uživala sam, volim vas jako'

22:26 Ispod maske Pantere skrivala se Mila Elegović! "Uživala sam, volim vas jako", rekla je Mila te dodala kako joj se najteže bilo sakriti od Borka budući da su se često sretali zbog posla.

22:22 Maska koja je prva spašena iz grupe B je Tovar. Druga je Kraljica, zatim Vrtni patuljak, što znači da će se razotkriti Pantera.

LINIJE ZA GLASANJE SU OTVORENE - informacije o brojevima potražite na malim ekranima.

21:58 Kraljica pjeva pjesmu Gorana Bareta - Teško boje. Kad je Nives u pitanju, nema dvojbe, kaže da je to Jadranka Kosor. Antonija je promijenila mišljenje i kaže da je to Vesna Pusić.

21:50 Vrtni patuljak pjeva pjesmu benda Mort - Meni se skače. Tonka je uvjerena da je to Rafo. "Mogao je biti ogromna zvijezda, nije se htio promijeniti. Bira glazbu koja je u skladu s njegovim karakterom", rekla je. Nives i dalje ostaje pri tome da je to Mario Kovač, a Saša kaže da nema pojma tko je to. "Toliko dobro brani svoj identitet da mislim da je to Dominik Livaković", naglasio je. Borko je otišao u drugom smjeru i kaže da je to Alen Marin.

21:40 Tovar pjeva pjesmu Vinka Coce - Vilo moja. Borko kaže kako ga je prepoznao po radu nogu. "To je Luka Nižetić", rekao je. Antoniji su na Instagramu pisali kako je Tovar Luka Nižetić, no ona misli da je to Marko Škugor. Nives kaže - Đani Stipaničev. "Ja ne znam što bih rekao", držao se Saša za glavu. Baš je u deliriju. "S ovim sam čovjekom proveo 365 dana...", rekao je i dodao kako je to sigurno Damir Kedžo.

21:35 Pantera nastupa s Madonninom pjesmom - Hung Up. "Ona je Mila Elegović", rekla je detektivka Nives. Antonija se dvoumila između Mile i Matije Vuice, a nakon guglanja kaže da je shvatila da je to naša proslavljena glumica i glazbenica.

21:30 Slijede maske iz skupine B - Pantera, Tovar, Vrtni patuljak i Kraljica.

21:20 SKINI MASKU! Ispod maske Banene skrivao se Edin Mehmedović, poznati trener. "Uspio sam zavarati kćeri kod kuće. Nisam na kuglanju, rukometu, već u Masked Singeru", rekao je Edo te dodao kako mu je bilo jako zabavno i zahvalio na prilici. "Vidimo se u ponedjeljak na treningu", naglasio je.

21:16 Tko ispada? Medo, Leptirica, Čudnovište ili Banana? Medo je spašen prvi, a zatim Čudnoviše. Maska koja je posljednja spašena je Leptirica. Razotkrit će se Banana!

20:55 Medo nastupa s pjesmom Vlade Kalembera - Evo noći, evo ludila. Rijetko kada se slažu oko nečega, ali oko toga da je Medo Zoran Šprajc, gotovo su jednoglasni. Nives misli drugačije i kaže da je to Dubravko Šimenc.

20:45 Leptirica se predstavila s pjesmom Miley Cyrus - Flowers. "Vidimo svaki put da Leptirica ima dobre noge, ta osoba ima tetovaže i ima psa. Dugo ju nismo vidjeli, a ja bih volio da je ispod maske Renata Sopek", rekao je Saša te dodao kako je sve proguglao. Nives kaže da je Leptirica Vanja Halilović, a Borko je spomenuo Ivu Mihalić. Nives tvrdi pak da je to Tatjana Jurić i to zbog buketa crvenih ruža.

20:35 Naše Čudnovište pjeva pjesmu pokojnog Olivera - Ča će mi Copacabana. "Čovjek toliko dobro pjeva...", rekao je Saša i dodao kako se radi o Juri Brkljači. Antonija kaže je slatko Čudnoviše Marko Kutlić, a Nives da je to Stjepan Hauser. Borko je entuzijastično rekao kako je to Luka Bulić.

20:25 Nastupa Banana i pjeva pjesmu svog omiljenog glazbenika. Riječ je o pjesmi Eminema 'Stay close'. "Ovo je dečko iz kvarta, odličan si", rekla je Antonija. "Predobar mi je nastup Banane, najveća nedoumica imam s njim i Vrtnim patuljkom. Ne mogu shvatiti tko je", rekao je Saša te dodao kako je riječ o djetetu 80-ih. Tvrdi da je to trener Edo iz 'Života na vagi'. Antoniju vuče na sport, a nekako njuši da nije nogomet u pitanju, već rukomet. Tvrdi da je riječ o Zlatku Horvatu. Borko kaže kako misli da je ispod maske Istrijan odnosno da je to David Skoko. Nives je također mučila Banana, a misli da je to netko s područja Kvarnera. "To je Neno Pavinčić", rekla je entuzijastično!

20:20 Na pozornicu su izašle sve maske iz skupine A - Banana, Čudnovište, Leptirica i Medo. Nema govornih tragova, a maske nastupaju samo jednom.

20:15 Na portalu RTL.hr-a saznajte sve informacije o maskama koje su ostale u showu, a na kraju večeri razotkrit će se čak dvije. Kao i svake subote, vjerne gledatelje koji će glasati za ostanak svojih omiljenih maski nagrađujemo. "Kako maske budu izlazile, mi ćemo ispisati njihove brojeve na koje možete glasati da spasite masku čiji vam se nastup najviše svidio ili masku koju najviše volite… Ali linije neće još biti otvorene. To radimo na moj znak, nakon svih njihovih nastupa", najavila je voditeljica Nikolina Pišek.