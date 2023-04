Leptirica pati za nekim muškarcem? Pjesme koje pjeva su vrlo znakovite, tko bi to mogao biti?

20:59 Vrtni patuljak pjeva pjesmu 'Danger! High Voltage'.

20:50 U drugom dvoboju večeri snage će odmjeriti Leptirica i Vrtni patuljak. Leptirica pjeva pjesmu grupe Magazin - Kako sam te voljela. Nives smatra da je to njezina najbolja prijateljica Ivana Mišerić. "Ja bih rekla da je to netko iz klana Huljić, odnosno mislim da je to Vjekoslava Huljić", rekla je Tonka. Saša misli da je to Renata Sopek, a Borko ni sam nije siguran. "Ja mislim da je to mala Hana Huljić", rekao je. "Znaš me, znam te", govorni je trag Leptirice.

20:47 Maska koja ide u posljednju šansu je Čudnovište.

20:35 Tovar je za ovaj nastup izabrao Albininu pjesmu - Tick Tock. Saša i dalje misli da je to Damir Kedžo. Čak ga je i nakon prošle emisije nazvao i pitao je li to on. "Tužno da se toliko dugo znaš s Kedžom i da ga nisi odmah prepoznao", rekao je Borko i dodao kako je to Ivan Dečak. Antonija je 80 posto sigurna da je to naš glazbenik Kedžo. Nives je promijenila mišljenje i kaže da se ispod maske Tovara skriva prvak Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu - Tomislav Mužek. Tovarov glasovni trag je taj da se najviše boji praznih kalendara.

20:20 U prvom dvoboju susret će se Tovar i Čudnovište. Čudnovište pjeva pjesmu 'Wicked Game'. "To je Hiljson", rekla je Antonija, a Nikolina dodala kako ju je ovaj nastup rasplakao. S Antonijom se slaže i Saša. Nives je cijelo vrijeme mučio trag kapelice, a opet je vrlo temeljito obrazložila ovaj trag. I ona se slaže da je to Hiljson. Saša joj je udijelio trofej - od papira. Borko pak misli da je to Jure Brkljača. Čudnovište je potom rekao svoj glasovni trag - da previše razmišlja.

20:15 Šesta emisija 'Masked Singera' je pred nama, u kojoj će se maske iz skupine A "sukobiti" s maskama iz skupine B. "Atmosfera iza pozornice je naelektrizirana jer sve smo bliže finalu i maske žele zadržati svoju anonimnost i osvojiti trofej za najboljeg Masked Singera", rekla je voditeljica Nikolina Pišek te dodala kako maske nisu jedine koje se bore za trofej.

"Kad su detektivi prvi put vidjeli maske, zapisali su svoj prvi dojam tko bi mogao biti pod maskom. Ako su pogodili, dobivaju po jedan bod. Trenutno Saša vodi s dva boda, Borko ima jedan, a djevojke, iako odlične u analizi tragova - nisu bile toliko odlične u prvom dojmu", rekla je.