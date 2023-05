"Djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon izvedbe 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije", rekla je Kraljica, odnosno bivša premijerka Jadranka Kosor nakon što je napustila show 'Masked Singer'. Nakon izvedbe ovogodišnje eurovizijske pjesme za Kraljicu se mnogo toga promijenilo. Nakon tog nastupa većina njih je komentirala kako se ispod maske krije upravo ona. I nisu pogriješili. Kako je bivša premijerka rekla u razgovoru za RTL.hr, u showu joj je bilo vrlo zabavno te se poigrala s različitim žanrovima, a i s Letom 3, koji su je, kaže, kada je bila premijerka, znali kritizirati.

"Skoro svaka pjesma ima neku malu povijest. Mnogi ljudi znaju da sam ja kao premijerka imala neke epizode s grupom Let 3. Oni su se meni, kao predsjednici Vlade, jako rugali", rekla je za RTL Danas, a potom ju je novinarka Ida Hamer upitala: "Sada ste se vi htjeli malo narugati njima?"

"Ne, upravo suprotno. Htjela sam pomoći da uspiju što je moguće više na eurozvizijskom nastupu", dodala je.

Nadamo se da je ovaj Kraljičin potez bio od pomoći te da će se ekscentrični hrvatski predstavnici i zbog toga još bolje plasirati.

