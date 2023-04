"Htjela sam doći već nekoliko puta, ali stalno mi se nešto izjalovilo. I evo, konačno da sam došla na 'Masked Singer' i udovoljila i želji svog djeteta. Iskreno, i ja sam veliki zaljubljenik u ovaj show. Ne samo zato što volim ovakav tip emisije, već zato što sam ja nastupala prošle godine, bila sam Srce, i baš volim pjevati. Baš je bilo po mom ukusu", rekla je RTL-ova voditeljica Marijana Batinić. U publici je prošle subote pratila polufinale ovog showa, zajedno s kćeri Enom te prijateljicom, glumicom Ivanom Roščić.

Nostalgija za prošlom godinom, kada je pjevala ispod maske Srce, itekako se dogodila. Za RTL.hr se prisjetila i tih trenutaka...

"Meni je to jedno nezaboravno iskustvo, taj trenutak tajnovitosti, pjevanja ispod maske, otkrila sam svoj alter ego i baš sam bila presretna zbog toga što sam pristala na sudjelovanje", rekla je Marijana.

Izvor: RTL

O ovoj sezoni ima samo pohvale, a smatra da je ispod jedne maske i njezin kolega s RTL-a...

"Uvjerena sam da je ispod maske Mede Zoran Šprajc, no jedno sam vrijeme mislila da je to Andrija Jarak, a onda mi je on poslao poruku da on bolje pjeva. Imam nekoliko favorita, a mojoj Eni najdraže je Čudnovište", rekla je Marijana te s nama podijelila svoje mišljenje.

"Čudnovište mi je najveća enigma, a Tovar bi mogao biti šibenski pjevač Marko Škugor. Mislim da nije Damir Kedžo, ali ni Peco", zaključila je.

Show 'Masked Singer' pratite i na PLAYU!