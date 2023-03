Medo je apsolutni hit, a zapalio je i TikTok 'Masked Singera'! Pogađate li tko je ispod maske?

"To je Zoran Šprajc", "ma to je sto posto Zoki, "čujem njegov glas", "njegov bih glas odmah prepoznao", ovo je tek dio komentara na nastupe Mede u RTL-ovom showu 'Masked Singer'. Publika je gotovo sigurna da je ispod maske poznati RTL-ov voditelj Zoran Šprajc, a u to je uvjerena i detektivka Antonija Blaće. Čim ga je čula odmah je viknula: "Ma, to je on!". Otpjevao je pjesmu Mladena Grdovića "Evo mene moji ljudi", a kasnije još jednu - uspješnicu Daleke obale, pjesmu 'Tonka'. Naša Tonka se toliko raznježila pa mu je potrčala u zagrljaj.

Upravo su njegove izvedbe pravi hit na društvenim mrežama, a pogotovo na TikToku 'Masked Singera'. Video je u kratkom roku skupio više od 50.000 pregleda, a u komentarima također vrišti Zoranovo ime. Ako pak smatraju da nije Zoran, onda tvrde da je to Stoka...