Glumica i glazbenica Mila Elegović skrivala se ispod maske Pantere. U prvoj emisiji u kojoj se predstavila baš nitko nije pogodio da je ona ta graciozna životinja iz porodice mačaka. Kako je show išao dalje, dosta njih je pretpostavilo kako se ispod Pantere skriva upravo Mila. To su počeli govoriti i detektivi za panelom, a kada se razotkrila, svi su zadovoljno zapljeskali. Mila nije krila oduševljenje showom, a evo što je rekla za RTL.hr.

Kako vam je bilo sudjelovati u 'Masked Singeru'?

Moram priznati da je ovo jedna od najluđih i najljepših, najzanimljivijih iskustava koje sam imala. Nikad nisam igrala nešto s maskom na glavi, a kada sam dobila ovu priliku, prvo sam razmišljala hoću li, a nagovorila me Sandra Bagarić koja mi je rekla da to moram prihvatiti jer je jako dobro. Još kako sam dobila ovu masku u koju sam se zaljubila, dalje sam u svim ostalim emisijama totalno uživala. Bilo mi je divno pjevati, plesati, družiti se s plesačima koji su fenomenalni, show je maksimalno profesionalan, nema praznog hoda. Jako sam se zabavila.

Je li vam bilo teško skrivati ovu tajnu od drugih?

Iskreno, ne. Privatna sam osoba, ali vidjela sam dosta na društvenim mrežama kako su me ljudi provalili. Nedavno me jedino jedna osoba uživo pitala jesam li to možda ja ispod maske, ali naravno da sam rekla da nisam.

Možete li nam opisati, kako je to biti ispod maske Pantere?

Imala sam problem jer kako ja plešem punom snagom, imala sam problem kod izdisaja. No, maestro Juraj Zigman, koji je stvarno napravio prekrasnu masku, stavio mi je jednu malu mrežicu ispred nosa, a ja sam to probila s prstom da uopće mogu disati. Jedino to mi je bio problem, ali morala sam se na to naučiti. Uživala sam pod maskom, jako je lijepa i nekako mi je dala puno toga, no neću reći što.

Koja maska vam je favorit?

Imam favorita, ali neću ga otkriti.

Čiji vas je komentar detektiva najviše nasmijao?

Borkov. On je moj kolega pa onda valjda zato. I Nivesin.

Po koje tri stvari ćete pamtiti 'Masked Singer'?

Iznimnoj zabavi, profesionalnosti i osobnoj radosti da mogu pjevati i plesati pod maskom. S maskom se moraš stopiti, a mislim da mi je to uspjelo.