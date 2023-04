Netko je prekrasnoj Leptirici slomio srce: Jeste li po njezinoj znakovitoj playlisti to zaključili?

Riječ je o Leptirici koja svojim nastupima uvijek oduševi publiku u studiju 'Masked Singera'. Njezin odabir pjesama poručuje nam da se ispod maske skriva osoba koja najvjerojatnije nema puno sreće u ljubavi. Uglavnom nastupa s pjesmama ljubavne tematike. Do sada je pjevala pjesmu 'Flowers', pjevačice Miley Cyrus, pjesmu 'Kako sam te voljela' grupe Magazin, zapjevale je i Spice Girls, 'Spice Up Your Life' i pjesmu Dua Lipe, 'Don't Start Now'.

Detektivima je kroz tragove poručila da je ona Leptirica koja ne voli putovati i uživala je u svojoj čahuri, ali je izašla iz svoje sigurne zone kako bi se bavila poslom kojim se bavi. Nives smatra da je to njezina najbolja prijateljica Ivana Mišerić. "Ja bih rekla da je to netko iz klana Huljić, odnosno mislim da je to Vjekoslava Huljić", rekla je Tonka. Saša misli da je to Renata Sopek, a Borko ni sam nije siguran. "Ja mislim da je to mala Hana Huljić", rekao je. "Znaš me, znam te", poručila je Leptirica detektivima u prošloj emisiji.

Tko se uistinu skriva ispod ove prekrasne maske i čime će nas iznenaditi ove subote ne propustite pogledati već od 20:15 sati na RTL-u i PLAYU!