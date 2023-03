Nikolina Pišek za RTL.hr o 'Masked Singeru': 'Veselim se raditi na domaćem terenu'

Voditeljica Nikolina Pišek i panel detektiva koji čine Antonija Blaće, Nives Celzijus, Borko Perić i Saša Lozar spremni su uskoro otkriti: 'Tko to tamo pjeva?'. Na RTL-u uskoro kreće 'Masked Singer', show u kojem je najbitnije pogoditi tko je ispod maske. Ove godine bit će mnogo noviteta za gledatelje, a jedan od njih je svakako da voditeljsku palicu preuzima Nikolina. Kako je i sama rekla, dugo je nije bilo na hrvatskoj medijskoj sceni i jedva čeka ovakav projekt - zahtjevan, dinamičan, interaktivan! U intervjuu za RTL.hr otkrila je svoje strahove, kako se u ovoj fazi priprema te koju bi masku izabrala za sebe da može birati.

Uskoro ćemo vas gledati kao voditeljicu RTL-ovog zabavnog showa 'Masked Singer', kako se pripremate za taj novi izazov u vašem životu?

Upoznajem se s projektom i članovima tima. Važno je da se konektiramo jer ćemo biti u programu uživo. Bitna je interakcija i da uživamo i da manje-više znamo što slijedi i koji je kostur priče. Malo prolazim sa stilistom potencijalne stajlinge. Razgovaram s urednicima, okuplja se tim koji će biti zadužen za frizuru i šminku. Zasad je to to, kako vrijeme odmiče, pripreme su sve teže i polako ulazimo dublje u sadržaj i iznenađenje koje pripremamo za gledatelje. Ima dosta toga što se mora objediniti.

Imate li tremu već u ovom periodu?

Imam tremu, to nije uobičajeno za mene. Inače sam 'kulerica' koja tome dosta dobro odolijeva. Svi su nabrijani i jedva čekaju da uđemo u to. Niti 30 posto tog adrenalina ne bih imala da nije uživo. To je puno veća odgovornost i težina. Puno je veća trema jer popravnog ispita nema. Bitno je da vladaš materijom jer neće biti uvijek sve popeglano. Sitne greške daju ponekad i šarm.

Veselite li se povratku radu na jednoj komercijalnoj hrvatskoj televiziji?

Jako se veselim jer sam u Hrvatskoj dosta dugo odsutna. Veselim se raditi na domaćem terenu. To je veliki izazov, odgovornost, za mene velika sreća i nadam se da će sve biti u najboljem mogućem redu.

Koji su vaše neke metode prije izlaska na pozornicu – što vas smiri, motivira, a što ponekad i unervozi?

Rituale sam već pomalo i zaboravila. Svakako sam poprilično nervozna, bitno je izgurati prvih nekoliko minuta. Sve dalje nekako ide. Nisam od pretjeranog praznovjerja ili neke pomoći.

Gledatelji na pozornici vide krajnji rezultat, no kako to izgleda prije? Koliko vremena provedete kod frizera, šminkerice…? Kad kreću one grube pripreme za jednu emisiju koja se emitira navečer u udarnom terminu?

Svi se okupimo, pogotovo kada je prva emisija u pitanju. Tada su najveće tenzije i svi se najviše daju. Mislim da će moj boravak kod šminkera i frizera biti ovisan o tome kakav je zadatak pred njih stavljen. Još nismo definirali stajling, ali gruba kalkulacija je sat vremena šminke i sat vremena frizure. To malo unervozi.

Tko vam je voditeljski uzor?

Teško mi je malo to reći, ali ja sam netko tko jako voli stand up komičare koji se transformiraju u voditelje. Mislim da oni najbolje odrađuju taj posao. Izvanredno se iz svakave situacije izvuku s neviđeno puno šarma. Jedva čekaš njihove greške jer znaš da će to biti elegantno isplivano. Kada bih mogla birati, onda bih bila Chelsea Handler.

Kada biste vi morali birati masku za sebe, u kojoj bi se možda i najbolje sažeo vaš karakter?

Zaista, ne mogu zamisliti tko bi mogla biti, ali maska koja je najbolje ocrtavala moj karakter kroz život i nerado to priznajem jer nije to uloga koju bih voljela igrati. No, Alisa u zemlji čudesa. Ta sam. Od rođenja pa do sada. Pokušavam to mijenjati, ali slabo mi ide.

Jeste li inače osoba koja ima običaj maskirati se za prigodna događanje, primjerice za maškare?

Volim li se maskirati u privatnom životu? Vrijeme je fašnika, ali ne. Nisam taj tip i naprosto predobro se osjećam u svojoj koži da bih se morala transformirati. Nemam potrebu se skrivati da bih mogla pokazati dio karaktera kada bih bila netko drugi.

Što vam je u ovim stresnim vremenima ispušni ventil?

Sport, kad stižem, a kako ne stižem, u posljednje sam vrijeme kao nabijena puška.