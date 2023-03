Panel detektiva spreman je za najveći televizijski spektakl sezone, a Nives Celzijus i Saša Lozar najavljuju zabavu za pamćenje. Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić čine panel detektiva čiji zadatak je otkriti tko to tamo pjeva. Kroz spektakularan show panel detektiva, ali i gledatelje pred malim ekranima vodit će voditeljica Nikolina Pišek. Ekipa 'Masked Singera' ne krije uzbuđenje pred subotu, a posebno nakon što je otkriveno prvih šest maski koje je izradio proslavljeni dizajner Juraj Zigman. Ispod impozantnih maski, za koje je Zigman inspiraciju potražio u idiličnom dječjem svijetu, naći će se poznate osobe iz domaćeg javnog života, a kako će Nives Celzijus i Saša Lozar pokušati odgonetnuti o kome se radi?

"Svakim danom uzbuđenje je sve veće i kolektivno se svi radujemo početku. Naravno, budući da sam tremaroš, i trema je sve intenzivnija pa ću vjerojatno do početka showa raditi na njenom obuzdavanju", ispričala je Nives. Neke od maski je, kaže, već vidjela uživo, a neke samo na skicama, no sve su divne. "Voljela bih ispod maske vidjeti nekog dobro frajera. E sad, nemam baš ideju koji bi to mogao biti po mom ukusu. Ali zapravo, ovo je dobar način otkrivanja. Neopterećeni fizičkim izgledom, upoznajemo ih kroz pjevanje i životna iskustva upakirana u tragove", dodala je panelistica.

Foto: RTL RTL

Saša Lozar bi, pak, volio ispod maske vidjeti Luku Bulića, Vlatka Štampara i voditeljicu showa Nikolinu Pišek. "Dosad me, kada su maske u pitanju, iz cipela izuo Flamingo. Pripremam se za 'Masked Singer' detoksom, a sada pripremam i detoks ušiju da izbrusim sluh do savršenstva", zaključio je panelist. Nives Celzijus i Saša Lozar oduševljeni su uoči spektakla koji se sprema te sada 'skidaju rukavice'. Antoniji Blaće i Borku Periću poručili su da će u pogađanju upravo oni biti bolji duo. "Jači smo", poručio je Lozar, dok je Nives elaborirala: "Premda Borko i Antonija djeluju iskusniji i vještiji i naivno vjeruju kako su u prednosti, Saša i ja igramo na svježinu. Također, oni nemaju sofisticirani sluh Saše Lozara koji bi mogao vrlo vješto prepoznavati vokale kolega pjevača. Ja ću ići taktikom zavaravanja protivnika i usmjeravati Antoniju i Borka na pogrešne tragove", otkrila je Nives svoj plan za 'Masked Singer'.

Foto: RTL RTL

U detektivskoj misiji ovaj će im se put pridružiti i sami gledatelji čija će uloga također biti interaktivna i veoma važna.

Naime, njihovi će glasovi odlučivati o tome tko na kraju pojedine epizode skida svoju masku, a najsretnije od njih čekaju i fantastične nagrade. Telefonskim pozivom ili SMS porukom gledatelji će, prateći emisiju uživo, moći glasati za omiljenu masku koju žele spasiti od ispadanja. Svake subote najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za najdražu masku, osvojit će novčanu nagradu u vrijednosti od 3.000 EUR, a u velikom finalu showa dijelit će se više od 20.000 EUR vrijedan automobil!

Sve to samo je još jedan dodatan poziv svim gledateljima da se pridruže najboljoj televizijskoj subotnjoj zabavi ovog proljeća, uz ples, pjesmu, dobru zabavu i zvjezdanu igru pogađanja.

Masked Singer na rasporedu je već ove subote od 20.15 sati samo na RTL-u!