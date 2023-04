22:07 Ispod maske Tovara skrivao se Damir Kedžo! "Kao prvo, ogli ste mi i mamu dovesti u panel, kao drugo treća emisija, kao treće, najbolji show u kojem sam bio u bio sam u puno njih", rekao je oduševljeni Kedžo. Nikolina Pišek otkrila je i tko je pobjednik među detektivima, odnosno tko je osvojio Zlatno uho. To je Saša Lozar.

21:50 Medo je Zoran Šprajc. Wow! "Jako mi je žao što su ispadale puno bolje maske, mislio sam da neću proći dalje od prve emisije, ali otelo se kontroli. Hvala svima što ste glasali", rekao je Zoran.

21:46 Pobjednik druge sezone 'Masked Singera' je TOVAR!

21:41 Tovar i njegov predivan glas ponovno dolazi do izražaja.

21:36 Medo je ponovno na pozornici i izvodi pjesmu 'Osmijeh'.

21:29 I da, bio je to Hiljson Mandela! "Čudnovište je zaslužno za sv, fantastično iskustvo, maske, pjevači... definitivno će mi se urezati u pamćenje. Brutalica", rekao je.

21:25 Koja maska ide u superfinale? Tovar je prvi superfinalist! Pridružuje mu se Medo, a uskoro će se razotkriti Čudnovište. Svi ispod maske iščekuju Hiljsona Mandela...

21:05 Tovar pjeva pjesmu Miše Kovača - 'Poljubi zemlju'. "Ovo nam je probudilo nacionalni ponos, bio si izvrstan", rekla je Antonija, a pohvalio ga je i Borko.

21:00 Medo izvodi pjesmu Vojka V - 'Ne može'. Na njegovu izvedbu rasplesala se i Kraljica, odnosno bivša premijerka Jadranka Kosor.

20:54 Čudnovište pjeva pjesmu Hiljsona Mandele - 'Još ovu noć'. Detektivi se slažu da je to - Hiljson Mandela.

20:45 Tovar pjeva kultnu Severininu pjesmu - 'Djevojka sa sela'. "Ovo je toliko bilo zabavno s ovom promjenom teksta", rekla je Antonija, koja se predomislila. Kaže kako je to Tin Samardžić. "Ako nije Kedžo ispod maske, ja ne znam", rekao je Saša. I iz publike su uvjereni da je to Kedžo.

20:37 Svoj red dočekao je i Medo. Pjeva pjesmu Bob Marleya, Three Little Birds. "Panda je sigurno supruga Mede", rekao je Saša Lozar i ponovio - on je jedan jedini Zoran Šprajc. I Borko se slaže da je to definitivno poznati hrvatski voditelj.

20:28 Čudnovište izvodi pjesmu glazbenice Anastacia - I'm Outta Love. Borko Perić i dalje ostaje pri tome da je Z++ ispod maske. "Svi tragovi vode k Hiljsonu Mandeli", rekla je Antonija Blaće, s kojom su se složili i drugi detektivi.

20:25 Pred nama su tri dvoboja. Maska koja dobije više vaših glasova ide u polufinalnu epizodu dok ona s manje večeras pjeva još jednu pjesmu u krugu koji zovemo „posljednja šansa“.

20:15 "Dobro došli u finale 'Masked Singera'! Očekuje nas sjajna zabava jer večeras otkivamo i naše finalne maske, Čudnovište, Tovara i Medu, a pobjednička maska osvaja ono za što su se sve maske borile, Masked Singer trofej", rekla je na samom početku voditeljica Nikolina Pišek. Novost je da ćemo danas cijelu epizodu imati otvorene linije za glasanje - telefonski brojevi bit će istaknuti na malim ekranima. Najsretniji gledatelj većeras će osvojiti više od 20.000 eura vrijedan automobil Opel Mokka!

Megaspektakl samo što nije započeo. 'Masked Singer' kreće u 20:15 sati na RTL-u, a emisiju možete pratiti i na PLAYU. U spektakularnom finalu bore se tri maske - Medo, Čudnovište i Tovar. Tko će briljirati, a tko će se prvi razotkriti? Sve ovisi o glasovima gledatelja.

"Jesmo uzbuđeni, ali više od toga smo tužni jer sve to završava", rekla je Antonija Blaće za RTL Danas.