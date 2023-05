"Prespavala dva dana. Zaslužila sam, vjerujte mi. Vozila se kući u svitanje. Koja ekipa, koje ludilo", napisala je voditeljica Nikolina Pišek na svom Instagram uz fotografije s partyja nakon finala 'Masked Singera'. Da, bilo je to osam emisija uživo, a iza toga svega stoji stotinjak ljudi. Pogon je to koji je posljednjih mjesec i pol dana radio za to kako bi gledateljima pružio megaspektakl. S dvanaest maski u prvom planu, uživali smo u zabavnim izvedbama osebujnih kreacija ispod koji su bili ljudi iz javnog života. Uživala je i Nikolina, a kako je sve izgledalo tik prije finala, podijelila je u videu na Instagramu.

Zahvalila se cijeloj ekipi, a u fokusu je bila njezina haljina, inače kreacija poznatog domaćeg dizajnera Jurja Zigmana. Nikolina je pokazala kako obući ovu haljinu, nije bio nimalo lagan zadatak, a trebalo ju je i nositi više od dva i pol sata.

"Za veliko finale, kako i priliči, styling smo odveli u ultimativni glamur pa su tu toalete dostojne svakog crvenog tepiha. Njena eklektična kreacija rađena je s idejom da ultimativni glamur poveže sa zabavom ovog jedinstvenog showa", rekao je stilist Petar Trbović, koji je voditeljica, ali i detektivke, Nives Celzijus i Antoniju Blaće, stilizirao kroz cijeli show.

Propuštene epizode 'Masked Singera' pogledajte na PLAYU.