Medo voli biti cool, a pozornica je njegov drugi dom. Simpatičan i uvijek vedar, osvojio je srca gledatelja. U svojoj retro trenirci i s ogromnim zlatnim lancem oko vrata, itekako će ostati zapamćen. Detektivi misle da se ispod njega skriva Zoran Šprajc, a tko to uistinu pjeva ispod maske, gledatelji će doznati već - večeras. Da, da, stigao je i taj trenutak da otkrijemo je li to zaista poznati hrvatski voditelj i novinar. Dok to iščekujemo, prisjetimo se svih Medinih nastupa u showu 'Masked Singer'!

Medo ili Mladen Grdović- 'Evo mene moji ljudi'

Medo nastupa s pjesmom 'Ostat ću mlad'

Retro nastup Mede s pjesmom 'Bam bam babalubam'

Medo ne zna što je trema, legao na pozornicu i zapjevao 'Zimmer frei'

