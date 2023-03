Bivša frontmenica grupe The Pussycat Dolls Nicole Scherzinger je pjevačica, tekstopisac i solo umjetnica nominirana za nagradu Grammy koja je bila članica jednog od najprodavanijih ženskih bendova svih vremena. Prodala je milijune ploča diljem svijeta, a njezina svestranost kao izvođača dovela ju je na pozornice diljem svijeta, od stadiona do londonskog West Enda, gdje je dobila nominaciju za nagradu Olivier za najbolju glumicu u sporednoj ulozi u filmu 'Cats' . Godine 2018. osobno ju je pozvao Andrea Bocelli da nastupi uz njega tijekom njegova dva rasprodana nastupa u Madison Square Gardenu. Bila je sutkinja u britanskoj i američkoj verziji "The X Factora", igrajući utjecajnu ulogu u formiranju međunarodnih glazbenika, kao što su One Direction i James Arthur, a već je nekoliko godina zaštitno lice američkog 'Masked Singera'.

Grupu je napustila 2010. godine i odlučila se za solo karijeru, a osim s glazbenim prekretnicama, medijske je stupce punila i sa svojim ljubavnim jadima. A zašto ljubavni jadi? Pa jer je većinu vremena bila u jako javnim vezama koje su završile neslavno, a neki su je muškarci sa svojim kontroverznim izjavama suptilno i ponizili u javnosti, no do toga ćemo doći.

Sada je u sretnoj vezi s Thomom Evansom, igračem rugbyja iz Škotske kojeg je upoznala na snimanju showa 'The X Factor: Celebrity'. Sedam godina mlađi muškarac njezinu je pažnju zaokupio 2019. godine kada se natjecao u showu s kolegama sportašima Benom Fordenom i Levijem Davisom, a otada su nerazdvojni. O svojoj je dragoj nedavno govorio za tamošnje medije i priznao kako je imati Nicole za djevojku bolje nego dobiti jackpot.

„S njom je sve lagano i iznimno je zabavna“, rekao je. Dodao je kako je, barem s njegove strane, to bila ljubav na prvi pogled i kako se nada da će glazbenica uskoro nositi i njegovo prezime. „Nicole i Tom su jako zaljubljeni i planiraju uskoro zajedno osnovati i obitelj. Budući da je ona malo starija, mislim da će se po pitanju ovog drugog malo i požuriti. Ona je svjesna kako joj biološki sat otkucava“, rekao je izvor za New magazine u srpnju prošle godine.

Iako se ova veza čini idiličnom, u prošlosti prelijepa Nicole ni blizu nije bila takve sreće. Njezina možda i najpoznatija veza bila je s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Kroz godine si je posložio prioritete, a taj prioritet za njega nije bila Nicole što joj je vrlo javno i pritom jasno dao do znanja. „Auti su moje bebe. Rekao sam jednom da će moja djevojka morati prihvatiti da mi je na drugom mjestu, poslije automobila“, istaknuo je. Zajedno su bili gotovo cijelo desetljeće, a prekinuli su 2015. godine. Kako je Lewis istaknuo 2019. godine, zbog nemogućnosti da usklade privatan i poslovni život.

Nakon Lewisa, Nicole je bila u vezi s još jednim sportašem - tenisačem Grigorom Dimitrovim. Zaljubili su se samo nekoliko mjeseci nakon što je glazbenica izašla iz duge veze, a da su zajedno potvrdili su godinu dana kasnije. „Nije lako, rasporedi su nam jako drugačiji“, rekao je Dimitrov. I on je navelike pričao kako mu je želja s Nicole osnovati obitelj. Vijest o tome da su prekinuli pojavila se prvo 2018. godine, što je glazbenica negirala, a potom je vrlo brzo postalo jasno kako je ipak solo jer je u showu 'Austalia's Got Talent' flertovala s jednim natjecateljem. Osim česte razdvojenosti, razlog prekida bio je i to što je tenisač volio šarati.

U ranijim danima svoje karijere Nicole je navodno bila nakratko povezana s glumcem Daneom Cookom, godinu dana hodala je i s glumcem Talanom Torrierom. Smatra se i da je Nicole imala vezu s Nickom Cannonom, prije nego što je izašao s Kim Kardashian i oženio Mariah Carey. S glazbenikom grupe 311 Nickom Hexumom bila je jedno vrijeme i zaručena, a hodali su od 2000. do 2004. godine.

Osim po glazbi i burnim vezama, Nicole je jedna od onih zvijezda koja se voli okušati u talent formatima pa je kao sudac bila u britanskom 'X Factoru', raznim inačicama Supertalenta, a posljednje i u megapopularnom showu 'Masked Singer'.