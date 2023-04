'Otpala ti je kuglica': Čudnovište je toliko slatko da se doslovce topi na pozornici

20:46 Čudnovište pjeva pjesmu Beatlesa - Help. "Ovo mi je fakat dobar prijatelj, a to je Dino Jelusić", rekao je Borko. No, Nives kaže da nije jer bi Dino onda bio na dva mjesta istovremeno. "To je Z++", rekao je Saša i to zaključio zbog dijamanata, odnosno tragova. Zbog estetike, Nives Clezijus misli da je to Marko Grubnić. "Više ga vidim kao nekog mišićavog Kena, ali tko zna", rekla je. Antonija je rekla Fil Tilen.

20:35 Leptirica pjeva pjesmu Domenice - Vidi se iz aviona. Spustila se sa stropa i oduševila sve u publici. "Ta glumica pjeva, a to je Nataša Janjić Medančić", rekao je Saša. Antonija se s njim ne slaže i rekla je Saši da je gluh pored zdravih ušiju. Nives i dalje tvrdi da je to njezina prijateljica Ivana Mišerić. Borko misli da je to Hana Huljić. "Pjeva dalmatinske pjesme, ona rano radi, ima muža, ima dijete...", rekao je Borko.

20:25 Prvi nastupa Medo s pjesmom Zimmer frei Hladnog piva. Kao i uvijek, bira domaće izvođače. "To je gipko, to je sve", rekla je Antonija Blaće te dodala da je ipak mogao bolju pjesmu odabrati obzirom na njegov glas. "Ako voliš životinje toliko, onda je to Šprajc", rekao je Saša Lozar. Borko kaže kako je Medo lijepo pjevao. "Valjda se tek sad probudio iz zimskog sna", dodao je te je i on siguran da je to Šprajc. S njima svima se složila i Nives Celzijus.

20:15 I krećemo. U velikom polufinalu bori se čak petero maski - Leptirica, Tovar, Medo, Čudnovište i Kraljica. "Ostalo nam je svega pet maski koje se bore za vašu naklonost, a večeras će se pred nama otkriti čak dvije! S nekima još uvijek muku mučimo iako za neke mislimo da znamo 100 posto tko se krije pod njima i sve to zahvaljujući vama, dragi gledatelji, ali bez njih sigurno ne biste otkrili neke dosta teške tragove, molim vas da zaplješćete za naše detektivske zvijezde, Borka, Nives, Antoniju i Sašu", rekla je voditeljica Nikolina Pišek.

Pred nama su tri dvoboja. Maska koja dobije više glasova gledatelja ide u polufinalnu epizodu dok ona s manje večeras pjeva još jednu pjesmu u krugu koji zovemo „posljednja šansa“.