1. NATJECATELJI MORAJU BITI SLAVNE OSOBE

Show 'Masked Singer' nastao je po uzoru na poznati show iz Južne Koreje. Svaku epizodu poznate osobe natječu se u pjevanju, ali postoji jedno pravilo - moraju biti osobe iz javne scene.

2.NATJECATELJ NE SMIJE OTKRITI SVOJ IDENTITET SVE DO TRENUTKA ELIMINACIJE

Osoba koja se natječe mora biti prekrivena od glave do pete kako ih nitko ne bi prepoznao, ni publika ni panel detektiva. To ne znači staviti sunčane naočale i šiltericu, natjecatelj nastupaju u maskoti.

3.MASKOTE SI BIRAJU SAMI

Svaki natjecatelj ima pravo sam izabrati maskotu u kojoj će nastupati. Gotovu maskotu koju odabere, može doraditi po svome ukusu te ih na kraju ta maskota na neki način i opisuje.

4.NITKO NE ZNA TKO SE TO SKRIVA ISPOD MASKE

Možda mislite da voditeljica i detektivi znaju tko je zapravo ispod maskote, ali to je velika tajna koju zna mali krug producenata. Nitko drugi ne zna, dok natjecatelj ne skine masku.

5.NATJECATELJIMA SE DODJELJUJU NADIMCI

Budući da nitko ne zna tko se nalazi ispod maske, natjecateljima se nadjenuju nadimci po kojima ih se zove sve do otkrivanja identiteta. Nadimci se najčešće određuju po maskoti koju natjecatelj nosi (npr. leptir, patuljak, veliki medo).

6.SLAVNE OSOBE MORAJU BITI MASKIRANE CIJELO VRIJEME

To znači da njihov identitet nije skriven samo dok nastupaju već cijelo vrijeme na setu. Dok ne stave svoje maske, natjecatelji hodaju u velikoj odjeći, potpuno prekriveni, kako bi zaštitili svoj identitet.

7.TO UKLJUČUJE I TIJEKOM PROBA

I na probama prije početka showa natjecatelji moraju nositi ili maske u kojima će nastupati ili veliku odjeću u kojoj će biti potpuno prekriveni. Čak ni plesači koji nastupaju s njima na pozornici ne znaju tko se krije ispod maske.

8.NATJECATELJI NE SMIJU NI MEĐUSOBNO KOMUNICIRATI

Kako bi u potpunosti zaštitili svoj identitet, natjecateljima je zabranjena i međusobna komunikacija. Probe se održavaju u različito vrijeme, čak i u različitim prostorijama. Na samom setu svatko se nalazi na različitim mjestima sve do trenutka izlaska na pozornicu.

9.SVAKI NATJECATELJ PJEVA UŽIVO

To bi značilo da ne postoji opcija da natjecatelj snimi sebe ili nekoga drugog kako pjeva i to se pusti kada on kroči na pozornicu, a on samo otvara usta. Možda se ispod maske nalazi natjecatelj koji ima iskustva, a možda je i netko tko nema veze s glazbom, ali svi pjevaju uživo na pozornici.

10. OPROSTITE, PJEVAČI: ORIGINALNE PJESME NISU DOPUŠTENE

Iako su neki od natjecatelja profesionalni pjevači, autorske pjesme nisu prikazane u emisiji. Dopuštene su samo obrade pjesama, kako se baš ništa ne bi odalo.

11. GLASOVI MORAJU BITI PRIKRIVENI U SVAKOM TRENUTKU

Tijekom interakcije s panelistima na pozornici, glas natjecatelja automatski se podešava i kodira na način koji je jedinstven za njih i koristi se tijekom cijele sezone. To je učinjeno kako se ne bi prepoznali, naravno.

12.SLAVNE OSOBE MOGU BIRATI KOJE PJESME ŽELE IZVESTI

Producenti rade s natjecateljima na odabiru pjesama koje ne samo da odgovaraju njihovom glasu, već i temi tjedna.

13.TRAGOVI I HINTOVI

Natjecatelji daju panelistima i publici šansu da pogađaju njihov identitet pomoću paketa tragova koji se ispuštaju prije, a ponekad i nakon nastupa. Natjecatelj koji nastupa sam osmišljava tragove po kojima će ga pokušati prepoznati.

14. DETEKTIVI UZIMAJU U OBZIR I DRUGE FAKTORE OSIM PJEVANJA

Detektivi će često govoriti o nečijoj cjelokupnoj izvedbi, a ne samo o kvaliteti njihova glasa. Za razliku od ostalih pjevačkih natjecanja, neki od panelista nisu školovani pjevači i uglavnom su tu da pogađaju tko je ispod maske.

15. IMPRESIONIRATI PUBLIKU JE NEOPHODNO

O natjecateljima glasaju panelisti i publika, koja ima značajnu ulogu. Natjecatelj s najnižim rezultatom ispada iz natjecanja.

Megaspektakl 'Masked Singer' gledajte već iduće subote na RTL-u! Krećemo uživo od 11. ožujka.