Saša Lozar o megaspektaklu finala: 'Čekam još Tovara da vidim jel' Kedžo pa da me do kraja šokira'

Još jedan dan dijeli nas do finala 'Masked Singera'. Sedam studijskih emisija je doslovce proletjelo, a kako i nebi kada se tako dobro zabavljamo. U prve dvije emisije predstavilo se dvanaest maski, a sada su ostale samo tri - u finalu se bore Čudnovište, Medo i Tovar. Detektiv Saša Lozar ne skriva oduševljenje uoči megaspektakla uživo, a za RTL.hr predviđa i pobjednika.

Što misliš, tko će pobijediti u finalu i zašto?

Teško je predvidjeti tako nešto jer ovo nije isključivo pjevački show i maske naklonjenost traže na razne načine. Tri su potpuno različita 'glasa' u finalu i može se odigrati kako god.

Možeš li vjerovati da je već došao kraj? Kakvo ti je bilo iskustvo biti panelistom u Masked Singeru?

Jako mi je brzo prošlo ovih osam tjedana i moram priznati da mi je to jedan od opuštenijih projekata na kojima sam radio. Imao sam osjećaj da svake subote idem na cugu i druženje sa svojim panelistima i da usput snimimo emisiju. Moram pohvaliti sve koji su bili dio ovog projekta.

Vodiš u utrci za Zlatno uho, misliš li da bi ti netko mogao osujetiti pobjedu na kraju?

Vodim za samo jedan bod pa ako Medo skine masku i to nije onaj za koga ja mislim da je, bit će problema.

Čije razotkrivanje ti je iznenađenje sezone?

Niti u jednom trenutku mi nije pao na pamet Miran Kurspahić i Sementa Rajhard no najviše sam se iznenadio kada je stvarno ispod maske kraljice bila gđa. Jadranka Kosor. Čekam još Tovara da vidim jel' Kedžo pa da me do kraja šokira.

