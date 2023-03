Saša Lozar o showu 'Masked Singer' i timu iz snova: 'Već nas je na probama trebalo ušutkavati'

Glazbenik i voditelj Saša Lozar je član panela detektiva planetarno popularnog showa 'Masked Singer', koji uskoro kreće na RTL-u, a ovo mu je jedna od najzabavnijih uloga u karijeri. Kako show ide uživo, ne krije kako je i njemu ovo veliki izazov, a posebno se raduje interakciji s gledateljima. "Spreman sam za dobru zabavu, biti dio velikog RTL-ova spektakla veliki mi je izazov, ali i veselje. Ekipa panelista detektiva mi je odlična, među nama već vlada dobra zafrkancija i sjajna atmosfera", ispričao nam je Lozar. Smatra kako ovakav tip emisija gledatelji prate s osmijehom na licu i to je najvažnije, a što nam je još otkrio - saznajte u nastavku.

Koje će biti vaše metode prepoznavanja tko je ispod maske u novoj sezoni 'Masked Singera'?

To je teško pitanje. Uzdam se u svoj sluh i poznavanje svojih kolega. Gledajući prvu sezonu lakše mi je išlo prepoznavanje pjevača jer su to glasovi s kojima sam se susretao, a ostatak maski nisam prepoznao do samog kraja. Nadam se da ćemo se Antonija, NIves, Borko i ja dobro nadopunjavati.

Koga priželjkujete ispod maske u novoj sezoni?

Bilo bi fora da su što različitiji kandidati. Zabavno bi bilo da uz glazbenike budu i sportaši i političari. Da se iznenadimo i zabavimo.

Da se vi morate gledateljima predstaviti u maski, koja bi to bila i zašto?

Vjerojatno maska košarkaša ili žirafe zbog visine.

Hoće li biti puno humora i fora na detektivskom panelu?

Mi se već sad dosta družimo, dopisujemo i zabavljamo. Stvaramo preduvjete za dobru zabavu. Kliknuli jesmo i nadamo se da će nas maske još više inspirirati. Uživam u procesu pripreme.

Kakvi ste po pitanju naše glazbene scene, hoće li biti problema kod prepoznavanja?

Nadam se da neće. Dosta dobro prepoznajem svoje kolege, ali to vam je kao kad gledate neki kviz na televiziji, znate sve odgovore ali kad ste vi pod reflektorom, onda svo znanje ispari.

A, primjerice, političkog svijeta?

Uf, tu sam malo slabiji. Znam glavne likove i to je to.

Što kažete na ostale detektive – Antoniju Blaće, Borka Perića i Nives Celzijus?

Ma genijalni. Toliko talentirani i zabavni. Već nas je na probama bilo teško ušutkati. Naravno ne smijemo zaboraviti Nikolinu, našu meštricu ceremonije.

Jeste li već nabacili internu okladu – tko bi mogao biti najuspješniji u pogađanju?

Borko je najglasniji. Baš me zanima ima li pokriće za to ili je samo glumac.

Ove godine emisija ide uživo, imate li tremu?

Više uzbuđenje nego tremu. Imam iskustva s programom uživo, kako na TV-u i koncertima, tako i svakodnevno u jutarnjem showu na Anteni Zagreb.

Kako ćete u to vrijeme uskladiti ostale angažmane i show?

Kad se čovjek zabavlja onda i te obaveze idu lako. Imam dobar tim. Organizirani smo i vrijedni. Dosta je bilo pauze, ovo je sada prava uživancija.

Nedavno ste objavili i novi singl, kada planirate objaviti album?

Tako je. Moja pjesma 'Lagano Na Vrijeme' je već par dana dostupna na svim digitalnim servisim, a i putuje prema radijskom eteru. Reakcija je odlična. Pjesma u kojoj su se pronašli svi kampanjci, vedra je i nosi. Dobio sam komentare da jako brzo ulazi u uho i popravlja raspoloženje. To je veliki kompliment. Album je u procesu. Aktivno snimamo i skupljamo pjesme. Zadnji studijski album 'San' je visoko postavio ljestvicu s nominacijom za Porin pop album godine i sad to treba opravdati.