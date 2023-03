Saša Lozar u serijalu 'Sasvim osobno': 'Odmah sam na početku upoznao sve strane showbiza'

Gost nove epizode serijala 'Sasvim osobno' je pjevač i radijski voditelj Saša Lozar. Otkrio nam je koji mu je najdraži žanr, je li mu draža jutarnja ili popodnevna smjena, a raspričao se i o slavi nekadašnjeg boy banda s Tinom i Kedžom.

Nedavno ste objavili singl, jeste li zadovoljni reakcijom publike?

Da, nedavno je izašla nova pjesma. Zove se 'Lagano na vrijeme' i prezadovoljan sam reakcijom publike. Zapravo, toliko sam zadovoljan da me baš zateklo što je pjesma u tjedan dana emitiranja postala broj jedan na nacionalnoj TOP ljestvici. Zatekli su me ljudi koji su mi davali komentare koje sam baš priželjkivao i to mi je znak da sad samo treba peglati dalje.

Pripremate li ljetnu turneju?

Sigurno će biti koncerata po ljeti, ljeto je uvijek radno, još je možda prerano za neke datume, ali ja to redovno objavljujem na svojim društvenim mrežama. Sigurno će biti! Imam super bend, imam odličan program i odradili smo puno trgova po Jadranu, puno evenata i lijepih mjesta, tako da sam siguran da će i ove godine biti tako.

Kako počinje tvoj radni dan na radiju?

Ludo! Moj radni dan započne u pet ujutro i pet minuta sjedim na rubu kreveta i mislim si 'zašto' i onda se mozak probudi i idemo raketa: jutarnji show tri sata, veselje, zabava pa uleti neki trening. Sada je dosta aktualan studio jer se snima novi album, promo oko singla je dosta aktualan, sad kreće i 'Masked Singer' , tako da i tu imamo dosta posla. Stvarno, ne znam kako bih to objasnio. To se vidi doma po hrpi neobavljenih poslova - od jedne majice do brijega odjeće. Jako sam zaposlen, ali je to sve zabava pa ne doživljavam kao posao, makar znam biti umoran.

Jutarnja ili popodnevna smjena na radiju?

Volim jako 'jutarnji show', on je najslušaniji radijski termin, tu je velika odgovornost ljudi koji rade jer nekako pripremaju slušatelje za dan. Želiš čuti nešto pozitivno, nešto da ti popravi dan i to je velika odgovornost, ali to mi odgovara i volim se ujutro zabavljati s ljudima, tako da ne bi sigurno to mijenjao. Možda jednog dana kada mi dosadi, kad se neću moći dizati, ali za sada mi je super.

Najbolji glazbeni album svih vremena?

Teško pitanje. Stvarno ne znam što bih odvojio. Voli svašta slušati, ali ne mogu sada odvojiti najdraži.

Najdraži žanr?

Ja sam odrastao na 'soul' glazbi, na nekom funku. Makar u mladosti sam prošao svašta. Od klasičnog popa, kroz jazz. Ne ograničavam se po nekakvom glazbenom pravcu.

Tko ti je bio uzor dok si odrastao?

Svakako su mi bili ljudi koji su me odgojili i postavili na noge, ako idemo na generalne uzore, a glazbeni svi koje sam slušao u mladosti.

Saša, Tin i Kedžo bili su i ostali legendarni boy band, kako je bilo živjeti tu slavu?

Bilo je jako neobično i varljivo. To kada je krenulo, to je bila ogromna, nezapamćena popularnost. Ti kad se nađeš u tome, onda misliš da je to kao normalno: da svi jedva čekaju da te vide, da te ljudi zaustavljaju na ulici. Ali, onda kad to malo padne si zbunjen. To je bilo jedno jako turbulentno razdoblje, ali s tim razdobljem sam upoznao sve strane showbiza, i pozitivnu i negativnu. Ne bi nikada to promijenio, to je bio moj početak koji mi je jako drag.

