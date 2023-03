Sve nas je zanimalo tko je ta prekrasna pernata dama, a sada konačno i znamo. Sementa Rajhard skrivala se ispod maske Flamingice, a nakon otkrivanja, nije mogla sakriti svoje oduševljenje.

"Ovo je tako dobar show, iskustvo mi je odlično", rekla je Sementa.

Detektivi su prema tragovima pomislili da se ispod maske skriva Maja Šuput, Vanda Winter ili Albina, no jedino je Nives pogodila da je to Sementa.

"Nives je moja draga prijateljica i kolegica, radile smo skupa na jednom zajedničkom projektu i pretpostavljala sam da će me ona prepoznati", rekla je Sementa.

Sementa je izgubila za svega 0,5 posto glasova, a kako joj je bilo sudjelovati u showu i što će najviše pamtiti, otkrila je u intervjuu za RTL.hr

Kako vam je bilo sudjelovati u showu?

Bilo mi je super, divan projekt, divni ljudi i suradnici, svi toliko pomažu. U ovom projektu i kada ispadneš si sretan što si uopće bio dio toga.

Kakav je doživljaj nastupati ispod maske?

Kostimi su predivni, ovo bi Jennifer Lopez nosila u svom spotu. Zigman i tete 'šivalice' su odradile odličan posao. Moja maska je dosta teška i visoka pa sam morala paziti, manje je prostora iznutra, ali kad kročiš na pozornicu i krene ludilo, zaboraviš na sve ovo.

Je li adrenalin bio sveprisutan?

Naravno! Pjesme s kojima sam nastupala su mi super, baš sam htjela strani pop i pjesmu od Nine Badrić. Adrenalin me lupio tek kad bi došla na pozornicu i vidjela publiku.

Da niste Flamingica, koju biste masku odabrali za sebe?

Baš sam htjela Flamingicu, ona može biti tužna, sretna, ljuta i zaljubljena, ne znam koji bih drugu odabrala.

Je li itko na društvenim mrežama pogodio da ste to vi?

Nisam nigdje pročitala svoje ime, tragovi su bili izvrsni. Dobro smo skrivali, ali opet smo dosta toga prikazali i rekli. Drago mi je da su me poistovjetili s kolegicama, no to sam bila ja.

Koje su tri stvari po kojima ćete pamtiti 'Masked Singer'?

Tajnovitost, pozitivna energija i vrhunski tim.

