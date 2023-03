Nika Fleiss bila je Dino! Proslavljena skijašica i poduzetnica u prvoj emisiji uživo napustila je 'Masked Singer'. Skrivala se iza simpatične maske, a nakon što su je porazili Banana i Medo, Nika se razotkrila pa poručila da se u 'Masked Signeru' sjajno zabavila. "Divno je iskustvo bilo, baš sam uživala. Znam da nisam vokalni tip, ali strašno volim plesati. Tko je znao? Pa očito nedovoljno ljudi", ispričala je Nika nakon ispadanja. Objasnila je i svoje tragove - borovu šumu i roler za skidanje psećih dlaka, što označava njezin Samobor, ali i posao kojim se bavi danas. Tužna zbog ispadanja, ali sretna zbog sudjelovanja i sjajne atmosfere, Nika se pjesmom Zdravka Čolića 'Pusti, pusti modu' oprostila od 'Masked Singera'.

Provjerite kako je uzbudljiva večer tekla uživo:

22:25 TKO TO TAMO PJEVA? Došao je i taj trenutak. Dino je - Nika Fleiss. "Nastup ti je bio genijalan", rekao je Saša. "Znam da nisam vokalni tip, ali volim plesati", rekla je Nika.

22:20 Dino, Banana i Medo su na pozornici, a jedna maska će nažalost biti razotkrivena. Spašena maska je Medo, ali i Banana! To znači da je Dino ispao. Antonija je zbog toga veoma tužna. Panel ne želi da Dino ispada. "Mora ići", rekla je Nikolina. Nives tvrdi da je ispod maske Lana Banely, Antonija tvrdi i dalje da je to Janica, Saša da je to Mirela Holy. Borko pak misli da je to Željka Klemenčić.

22:10 Linije za glasanje su zatvorene i glasovi se prebrojavaju.

VAŽNO ZA GLEDATELJE: Na vašim televizijskim ekranima ispisani su brojevi koje možete zvati i na koje možete slati SMS poruke za onu masku za koju želite da prođe dalje! Ne zaboravite da glasanjem sudjelujete u našoj nagradnoj igri i da možete osvojiti vrijedne nagrade.

22:02 Evo i našeg veseljaka Dine! "Nakon ovog nastupa sam sigurna da je ispod maske sportašica", rekla je Nives. Antonija i dalje tvrdi da je to Janica.

21:55 Medo ima posljednju šansu! Pjeva pjesmu 'Tonka' Daleke obale. Ona je stigla na pozornicu i on ju je raznježio. "Ovo je Zoran Šprajc", rekla je još jednom.

21:50 Banana ponovno nastupa! Rasplesala je panel detektiva. Saša i Antonija bodre ju dok nastupa. Detektivi su i dalje uvjereni da je Banana Ivan Pernar. "Žao mi je da nisi skočio u publiku", rekao je Borko.

21:48 Gledatelji su odlučili da dalje ide - Čudnovište!

21:40 Čudnovište se otkrilo i s govornim tragom: Alieni su među nama.

21:38 Preslatko Čudnovište izvodi pjesmu legendarnog Elvisa “Can’t Help Falling in Love”. "Ima isti glas kao Elvis", rekli su detektivi. Nives je uvjerena kako je Čudnovište Luka Bulić, Antonija da je to Ivan Šarić, Borko kaže da je to Tolja, Saša da je Stojan Matavulj.

21:34 "Ovo je najbolji kostim ikad", rekao je Saša za Čudnovište.

21:27 Dino se predstavio s pjesmom Zdravka Čolića “Pusti, pusti modu”. "Da je crni dinosaur bio bih ziher, ali mislim da je to Mirela Holy", rekao je Saša. Blaće misli da je Dino njezina kuma Janica Kostelić. Borko misli da je to Željka Klemenčić!

21:25 U posljednjem večerašnjem dvoboju natječu se još dvije maske. Na pozornicu je stigao Dino, a nakon njega veliko dlakavo Čudnovište.

21:20 U showu ostaje Leptirica!

21:08 I ovo smo dočekali, a to je govorni trag Leptirice: Leptir sam, a ne volim putovati.

21:05 Leptirica se predstavila s pjesmom ‘Spice Up Your Life’ bivše grupe Spice Girls. "Znam tko je to", rekao je Borko samouvjereno. "Prvo sam mislio da je Alka Vuica...", rekao je Saša i dodao kako je to sto posto Vlatka Pokos! Nives se inspirirala s tragovima i smatra da je to Tatjana Jurić. Antonija kaže da je to Nika Antolos.

20:55 Novi dvoboj je pred nama - Medo i Leptirica. Medo se u ‘Masked Singeru’ predstavio s pjesmom Mladena Grdovića “Evo mene moji ljudi”. "To je Hrvoje Brlečić", rekao je Borko. "Moj muž bolje pjeva", nadovezala se Antonija i rekla kako je Medo zbunjujuć lik. "Zvuči mi kao Zoran Šprajc", rekla je. S njom se slaže Saša, a Nives kaže da je to Tom Gretić.

20:49 U duelu je pobijedila FLAMINGICAAAA!

20:38 Banana ima svoj performans, s pjesmom ‘Totalno sam lud’, E.T.-ja i Tonija. "Nisi se poskliznuo na koru, to je velika stvar", rekao je Borko.

Flamingica se predstavila s govornim tragom: Mrzim lijenost, od malih nogu naučena sam na rad.

20:30 Flamingica se predstavila s pjesmom ‘Let’s Get Loud’. "Svaka čast, tako se otvara sezona", rekla je Nikolina. Antonija smatra da je to Maja Šuput, a Saša ima svoje teorije, odnosno smatra da je to Marija Husar. Nives također misli da je to Maja.

I Nikolina je detektivima najavila još jednu novost! Ove sezone naše maske nisu jedine koje će se natjecati. Natjecanje smo uveli i međe njih. Pred svakim od detektiva je omotnica s fotografijom Flamingice, oni ju moraju otvoriti i napisati svoj prvi dojam - tko to tamo pjeva? Dojmovi se pohranjuju na sigurno i svaki put prije nego što se maska otkrije, otkriva se i što su detektivi napisali. Onaj detektiv koji ovim putem skupi najviše točnih pogodaka osvaja trofej zvan Zlatno uho, odnosno trofej za najboljeg detektiva.

20:25 Voditeljica je najavila kako večeras nastupa šest maski, one se bore u pjevačkim dvobojima da bi zadržale svoju anonimnost! No, jedna će maska večeras ipak otkriti svoj identitet. Prvi dvoboj je skoro pred nama. U prvom dvoboju ove godine perje će sigurno letjeti jer će se za to pobrinuti Flamingicaaaaaa! A protiv nje se bori Banana.

20:20 “Prekrasno je tu u novom studiju. Baš je nekako…raskošno, moram priznati, sve šljašti, bravo”, rekao je Borko.Nikolina je pitala koja je zapravo njihova zadaća.“Koja je Borkova zadaća, to je jasno, on je očito tu da nas zbuni… ali mi ćemo zajedno zaigrati ovu igru i pokušati otkriti tko se to skriva pod maskom”, rekla je Antonija.“Najteže će mi biti sjediti kraj Borka. Pa znaš što, ja sam mislila da detektivi ipak znaju tko je pod maskom i da je to sve samo gluma, da ćemo se svi samo praviti, ali moram priznati da jedva čekam da počnemo jer niti sam vidjela maske, niti imam pojma tko se pod njima krije. Nadam se da će biti slatkih maski…”, rekla je Nives.“Sve ću kontrolirati, sve, vidi ovo, imam papire različitih boja za različite maske, imam flomastere za podcrtavanje, imam dalekozor za detalje, dakle, ne prepuštam ništa slučaju! Sve ću ih provaliti”, najavio je Saša.

20:15 “Dobro došli u premijeru šoua u kojem se svi pitamo tko se to skriva ispod maske, dobro došli u Masked Singeeeeeeeeeeeeeeeer!”, rekla je voditeljica Nikolina Pišek. Napokon je sve krenulo - i to uživo iz spektakularnog zagrebačkog studija na kojem je radila ekipa od nekoliko desetina stručnjaka.Ove sezone za gledatelje imamo 12 novih maski od kojih su neke višestruko nagrađivane u svojoj branši, to bi mogli biti vrhunski glumci, olimpijski pobjednici, renomirani glazbenici, tko zna što sve naše maske kriju… svi se oni trude što dulje vas zabaviti i time zadržati svoj identitet skrivenim, i to sve zbog Masked Singer trofeja koji će u finalu osvojiti pobjednička maska! Veliku ulogu u svemu tome ima panel detektiva - Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić.

Pripremite se na najbolju zabavu jer uskoro na RTL-u kreće 'MASKED SINGER'. Dvanaest maski predstavit će se u ovom spektakularnom showu, a danas je na redu prvih šest koje smo neki dan obznanili. Možete ih pogledati OVDJE. Voditeljica Nikolina Pišek, kao i naši detektivi, Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar i Borko Perić, u posljednjim su pripremama. Na vama je samo da okrenete program na RTL, udobno se smjestite i uživate u spektaklu u kojem možete osvojiti i brojne nagrade!