Fanstastični stajlinzi obilježili su prvu emisiju uživo 'Masked Singer', a za to su zaslužne naše dame - voditeljica Nikolina Pišek te detektivke Nives Celzijus i Antonija Blaće. Poznati stilist Petar Trbović za RTL.hr ispričao je sve o stajlinzima i koja ga je ideja vodila u kreativi.

"Nikolina i ja znamo se odavno i sretan sam da nas je show Masked Singer spojio opet nakon dugo godina. Za mene je ona žena vanserijske ljepote, ali i inteligencije i to me posebno pali kod nje. Uvijek je poseban izazov surađivati sa ženama fantastične osobnosti. Iz tog razloga za prvu emisiju sam se odlučio za glamuroznu haljinu moje drage Matije Vuice s kojom surađujem već godinama, a u dogovoru s njom dodali smo haljini i dramatične šalove koji su sve dodatno začinili. Masivni nakit zlatarnice Prahir optočen tisućama kristala neočekivan je izbor uz tu haljinu i svjestan sam da većina žena to ne bi kombinirala, ali cilj mi je i ubuduće Nikolinine kombinacije graditi sa snažnim modnim potpisom jer to je na kraju dana nešto po čemu sam poznat, a ako netko može i zna iznijeti i najhrabrije stylinge onda je to svakako Nikolina", rekao nam je. Za glam efekt ženskog dijela panela zahvalio se na pomoći još dragoj suradnici, Jasni Matok iz salona 'I Do Weddings' za koju kaže da je prava riznica haljina za crveni tepih.

"Za Nives sam se za prvu emisiju odlučio za zlatnu haljinu fatalnog kroja koja je savršeno istaknula njene zanosne obline, a Antonijina razgrana haljina s bogatim volanom od tila u intenzivnoj fuksija nijansi savršeno je pak podcrtala njen vrckavi temperament i po meni donijela dozu sexy zaigranosti njenom karakteru na oduševljenje mnogih", rekao je.

A koji je daljnji plan u stiliziranju?

"Svakako mi je namjera i u budućim emisijama gledateljima donositi dozu blještavog glamura, razigranosti, vedrine i dobre atmosfere kroz modni dio koji će pratiti iskričavo ozračje Masked Singer showa", rekao je.